Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Home- en Nest-apparaten van Google zijn niet alleen speakers met ingebouwde Google Zoeken. Hiermee kunt u compatibele smarthome-apparaten bedienen, een film op uw tv afspelen, uw desktopluidsprekers vervangen en nog veel meer.

Om het meeste uit jeGoogle Home , Nest Audio, Home Mini, Nest Mini , Home Max, Nest Hub of Nest Hub Max te halen, hebben we een selectie van de beste tips en trucs verzameld om je te helpen de spraakgestuurde speakers en displays in een mum van tijd.

Onderaan deze functie staan een paar apparaatspecifieke trucs, terwijl andere trucs zijn opgesplitst in algemene tips, entertainmenttips, informatietips en slimme tips voor thuisbeheer.

squirrel_widget_168546

Google Assistant reageert op twee wake-words: "Ok Google" en "Hey Google". Helaas kun je het op dit moment niet wijzigen met deze twee zinnen. Je moet er elke keer dat je een Google Home-apparaat wilt gebruiken er ook een zeggen (zeg de zin, gevolgd door een vraag of opdracht).

Google Home-apparaten ondersteunen Vervolggesprek, dus u hoeft de activeringswoorden niet te zeggen voor een vervolgvraag, maar u moet Vervolggesprek inschakelen.

Je kunt de gevoeligheid van de Google Home- en Nest-apparaten verhogen of verlagen om ze min of meer te laten reageren op de Hey Google-activeringswoorden.

Open de Google Home-app> Tik linksonder op het tabblad Home> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> "Hey Google" -gevoeligheid.

Google Home ondersteunt maximaal zes gebruikers, die allemaal alle apparaten kunnen bedienen die aan je huis zijn gekoppeld, en Google leren hun stem te herkennen voor een persoonlijke ervaring als het gaat om bijvoorbeeld agendas en woon-werkverkeer.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het pictogram Toevoegen> Tik op Persoon aan huis toevoegen> Typ de naam of het e-mailadres van de persoon die je wilt toevoegen> Bevestig.

Als u wilt zien wie toegang heeft tot uw Google Home-apparaten, klikt u op het instellingenpictogram op het tabblad Home van de Google Home-app en vervolgens op Huishouden.

Een lijst met Home-leden verschijnt hier. Tik op de naam van de persoon> Tik op de drie stippen rechts van zijn naam> Tik op de bak in de rechterbovenhoek> Tik op Verwijderen als je de toegang wilt intrekken. Je kunt hier zien tot welke apparaten het huislid toegang heeft door op Apparaattoegang te tikken.

Je kunt hier ook een Home Member toevoegen door op de "+ Persoon uitnodigen" onder de lijst te tikken.

Je kunt plannen wat Google Family Bells noemt. Dit zijn aangepaste bellen om aanstaande activiteiten aan je gezin aan te kondigen op je Google Home- en Nest-apparaten. U kunt bijvoorbeeld een bel maken om iedereen in uw huishouden te vertellen dat ze hun klusjes om 17.00 uur moeten voltooien.

Open de Google Home-app> Tik linksonder op het tabblad Home> Tik rechtsboven op het profielpictogram> Assistent-instellingen> Familiebel> Voeg een bel toe> Voer de belaankondiging en tijd in> Kies welke dagen je wilt herhalen de bel> Kies op welk Google Home / Nest-apparaat de bel moet worden afgespeeld> Bel maken.

Wanneer je een nieuw Google Home- of Nest-apparaat instelt, moet je een Huis maken om het in te plaatsen. Hiermee kun je verschillende andere apparaten aan dat specifieke huis of een nieuw huis toevoegen, waarbij je elk huis een naam geeft. maken zodat ze gemakkelijker onderscheid kunnen worden gemaakt tussen wanneer ze eraan worden toegevoegd.

Om de naam van een van uw huizen te wijzigen> Open de Google Home-app> Tik op het tabblad Home linksonder> Tik op het instellingenwiel onder de naam van het huis dat u wilt wijzigen> Klik op Informatie over huis> Bijnaam huis> Wijzig de naam> Opslaan.

Voor degenen die het geluk hebben meerdere Google Home- of Nest-apparaten te hebben , kun je een speakergroep maken met alle of geselecteerde Home / Nest-apparaten. Je kunt de Google Assistent vervolgens vragen om muziek af te spelen via die luidsprekers en het is ook mogelijk om groepen te hernoemen.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het pictogram "+" linksboven> Klik op Luidsprekergroep maken> Selecteer de Google Home / Nest-apparaten die je wilt samenstellen groep> Geef de groep een naam> Opslaan.

Niet alle inhoud is geschikt voor alle leeftijden en aangezien Google Home / Nest-apparaten de kracht van Google Zoeken achter de rug hebben, wil je misschien inhoud filteren om ervoor te zorgen dat de kleinere mensen in je huis de dingen die je niet ziet of hoort niet ik wil ze niet.

U kunt filters instellen voor muziek, videos en functies die beschikbaar zijn via Assistent. Het is ook mogelijk om de apparaten die je wilt filteren te kiezen en vervolgens de filters in te stellen, zodat je bijvoorbeeld de Home Mini of Nest Mini in je afgesloten kantoor niet hoeft te filteren.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op Instellingen> Digitaal welzijn> Volg de installatie-instructies.

Voor degenen die vrij willen hebben van hun Google Assistent, kunt u downtime plannen. Het is ook mogelijk om de microfoons fysiek uit te schakelen op alle Google Home / Nest-apparaten, zodat je die optie ook kunt gebruiken.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op Instellingen> Digitaal welzijn> Volg de installatie-instructies voor het plannen van downtime.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het Google Home / Nest-apparaat waarvan je de naam wilt wijzigen> Tik op het tandwiel Instellingen in de rechterbovenhoek> Klik op de naam en verander het in wat jij wil.

Als je je aanmeldt, stuurt Google je een e-mail om je op de hoogte te houden van het laatste nieuws over Chromecast, Google Home- en Nest-apparaten en Google Assistant. Er zijn tips en trucs, nieuwe features, aanbiedingen en partners.

Om uw e-mailmeldingen te beheren, opent u de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op Instellingen> Meldingen> Algemene meldingen> Werk uw voorkeuren bij.

Open de Google Home-app om je zoek- en kijkgeschiedenis te bekijken> klik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm> tik op Mijn activiteit.

Er wordt een website geopend met alles wat Google Home / Nest-apparaten (en Assistent op je telefoon) hebben opgenomen. Je kunt sorteren op datum en tijd, precies afspelen wat Home / Nest-apparaten hebben gehoord, details opvragen en ze verwijderen.

Om het meeste uit Google Home / Nest-apparaten te halen, levert het gebruik van de andere producten van Google de beste ervaring op. Home- en Nest-apparaten zijn ontworpen om te werken met producten die veel mensen vaak gebruiken, zoals Google Agenda en Gmail.

In combinatie met Google Home / Nest-apparaten kun je van Assistant een echte persoonlijke assistent maken. Het kan uw planning controleren, herinneringen instellen, items aan uw boodschappenlijst toevoegen en meer, allemaal met een simpele spraakopdracht. Het haalt zelfs reserveringen en vluchtgegevens uit uw e-mail.

squirrel_widget_148519

Google Home- en Nest-apparaten zijn in feite Google.com. Wilt u uw dichtstbijzijnde supermarkt vinden? Wilt u ounces omzetten in kopjes? Benieuwd hoe oud Teresa May of Donald Trump zijn? Ooit afgevraagd wat de hoofdstad van India is? Google Home- en Nest-apparaten kunnen je assistent zijn en afspraken maken, maar ze fungeren ook als zoekmachine.

Onthoud dat u ook vervolgvragen kunt stellen. De Google Assistent onthoudt altijd het onderwerp of onderwerp in uw reeks vragen en u kunt vervolgvragen stellen zonder voor elke vraag Oké Google te zeggen als u Vervolggesprek inschakelt - zoals we hierboven vermeldden.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de app> Tik op je profiel in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Scrol omlaag naar Vervolg gesprek> Zet Vervolg gesprek aan of uit.

Google Home-apparaten kunnen uw wekker vervangen en ondersteunen ook timerfuncties.

Zeg Oké Google, stel een timer in op vijf minuten of Oké Google, stel een wekker in voor 7 uur s ochtends en je krijgt een mooi deuntje als de timer is afgelopen of als het tijd is om wakker te worden. Om het alarm of de timer uit te schakelen, hoeft u alleen maar "Stop" te zeggen - het is niet nodig om eerst de wekwoorden uit te spreken.

Door thuis- en werkadressen toe te voegen, kunnen Google Home-apparaten meer aangepaste reacties bieden, inclusief het weer en de reistijden in de ochtend. Als je deze niet hebt ingesteld toen je je Google Home-apparaat voor het eerst instelde, kun je dit daarna nog steeds doen.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Scroll naar beneden Jij> Tik op het tabblad Jouw plaatsen> Thuis toevoegen adres / Werkadres toevoegen.

Door betalingsgegevens toe te voegen, kunt u Google Assistant gebruiken om bijvoorbeeld een taxi te bestellen of af te halen. Er zijn verschillende instellingen waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw identiteit wordt bevestigd voordat u bijvoorbeeld betaalt.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Tik op Assistent-instellingen> Scroll naar beneden naar Betalingen> Voeg betalingsgegevens en afleveradres toe en kies instellingen voor aankoopgoedkeuring .

Wil je dat Google Assistant je baas, Batman of de beste dame van allemaal noemt? Geen probleem.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Tik op het tabblad Jij> Bijnaam> Wijzig hoe je wilt dat Assistent je belt . U kunt zelfs controleren of het juist uitspreekt en zo niet, dan kunt u het spellen.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Tik op het tabblad Jij> Weer> Kies Fahrenheit of Celsius.

Door de Google Assistent te leren uw stem te herkennen, krijgt u een persoonlijkere ervaring. Het zal bijvoorbeeld uw agenda of uw woon-werkverkeer in de ochtend weergeven in plaats van uw partners. Het is de moeite waard om andere Home-leden over te halen Voice Match in te stellen, zodat Home-apparaten de beste ervaring kunnen bieden.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Scrol omlaag naar Voice Match> Volg de instructies. Als je een Nest Hub Max hebt , kun je ook Face Match doen, dit staat boven Voice Match in de lijst omdat het alfabetisch is gerangschikt.

Als je meerdere Home-apparaten hebt, hoef je Voice Match maar één keer te gebruiken. De andere apparaten halen de informatie door.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Kalender> Standaardagendas.

Hier kunt u kiezen welke agenda u wilt gebruiken om evenementen te maken.

Je kunt Google Assistant laten bellen op je Google Home- / Nest-apparaten, hoewel oproepen naar noodhulpdiensten niet voor alle providers beschikbaar zijn.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Spraak- en video-oproepen> Volg de instructies.

Google Home / Nest-apparaten kunnen je vertellen over je dag, zoals je agenda, ochtendverkeer, het weer en eventuele herinneringen. U kunt uw rapport ook aanpassen om bepaalde zaken uit te sluiten, zoals het weer. Het rapport wordt ook afgesloten met een nieuwsbriefing.

Het enige dat u hoeft te doen nadat u uw agendavoorkeuren heeft ingesteld en adressen heeft toegevoegd, enz., Is zeggen "Ok Google, vertel me over mijn dag".

Als je Google vertelt dat je je sleutels aan de haak in de keuken hebt achtergelaten, of je paspoort in de bovenste la, wordt het onthouden voor de volgende keer dat je het vraagt.

Het enige wat je hoeft te doen is zeggen: "Hey Google, mijn paspoort ligt in de bovenste la" en vervolgens "Hey Google, waar is mijn paspoort".

Je kunt automatisch dingen aan je boodschappenlijstje toevoegen met Google Home- en Nest-apparaten, fysiek of met je stem. Bijvoorbeeld: "Oké Google, zet koffie op mijn boodschappenlijst". De lijst wordt weergegeven in de Google Home-app en kan worden toegevoegd door op "Item toevoegen" op het scherm met de boodschappenlijst te tikken.

Om uw boodschappenlijst te bekijken en te bewerken, opent u de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Boodschappenlijst.

De boodschappenlijst kan alleen worden gekoppeld aan de primaire accounthouder, maar u kunt bijdragers toevoegen zodat zij er ook toegang toe hebben.

Kunt u uw telefoon niet vinden? Google Home / Nest-apparaten kunnen uw apparaat lokaliseren en er is systeemeigen ondersteuning voor Android-apparaten. Zowel het Home / Nest-apparaat als je telefoon moeten op hetzelfde Google-account staan, waarna je kunt zeggen "Hey Google, bel mijn telefoon" of "Hey Google, zoek mijn telefoon".

Voor iOS-gebruikers moet u uw telefoon koppelen aan een service genaamd IFTTT. Je moet je aanmelden voor een gratis IFTTT-account. Als je dit recept of deze applet gebruikt zoals ze worden genoemd, kun je automatisch je nummer bellen vanaf je Google Home / Nest-apparaat wanneer je zegt Oké Google, zoek mijn telefoon ".

Het is mogelijk om Google Assistant meerdere dingen te laten doen met slechts één opdracht. Oké Google, bedtijd of Oké Google, welterusten kan je bijvoorbeeld het weer voor de volgende dag vertellen, vragen hoe laat je de wekker moet zetten, de lichten, stekkers en meer aanpassen en je deuren vergrendelen (als je dat hebt compatibele apparaten).

Om een routine in te stellen, opent u de Google Home-app> klikt u op het tabblad Home linksonder> Tik op het pictogram Routines> Selecteer een van de routines en vink de vakjes erin aan / uit.

Als je het routinepictogram niet kunt zien: Open de Google Home-app> Tik linksonder op het tabblad Home> Tik rechtsboven op het profielpictogram> Assistent-instellingen> Routines.

Google Home kan muziek afspelen van verschillende bronnen, zoals Spotify , Deezer, Apple Music of YouTube Music. Het is niet verwonderlijk dat het niet werkt met Amazon Music.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de Google Home-app> Klik bovenaan op het "+" - pictogram> Klik op Muziek onder het onderdeel Services toevoegen> Selecteer uit de lijst en volg de instructies.

Om uw standaardbron in te stellen, gaat u naar het tabblad Home van de Google Home-app> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Tik op Muziek> Selecteer de gekoppelde service die u als de hoofdbron voor muziek wilt gebruiken.

Google Home-apparaten werken ook met verschillende videoservices, waaronder YouTube, Netflix, Disney + en All4.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de Google Home-app> Klik bovenaan op het "+" - pictogram> Klik op Video onder het onderdeel Services toevoegen> Selecteer uit de lijst en volg de instructies.

Als je een Google Chromecast hebt , kun je Google Home / Nest-apparaten vragen om Netflix-films, een tv-programma of YouTube-videos op je tv af te spelen. Als je de Nest Hub of Nest Hub Max hebt, kun je natuurlijk sommige van deze services ook op het scherm van de Hub zelf afspelen, zelfs als de schermen aanzienlijk kleiner zijn.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home in de rechterbenedenhoek van de app> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Ga naar tv en speakers> Tik op het "+" -teken in de rechterbenedenhoek van het scherm. De Google Home-app zoekt naar spraakondersteunde tvs in hetzelfde wifi-netwerk als je Google Home.

U moet services van derden, zoals Netflix, verbinden met uw Google-account met behulp van de Google Home-app. Nadat je dit hebt gedaan, kun je simpelweg dingen zeggen als "Ok Google, speel House of Cars af van Netflix op tv". Je kunt zelfs Google Home- en Nest-apparaten gebruiken om het afspelen te pauzeren of een minuut terug te spoelen naar iets dat je misschien hebt gemist.

Google Home kan niet alleen Netflix of YouTube op je tv bedienen, het kan ook Google Photos bedienen, de gratis fotoopslagservice van Google.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de app> Tik op Instellingen> Tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Tik op Videos en fotos> Schakel Google Fotos in of uit.

Zodra je account is gekoppeld, kun je dingen zeggen als Oké Google, laat me fotos van mijn huisdieren zien op tv. De service kan mensen, dingen en plaatsen taggen en herkennen, zodat het op een slimme manier kan serveren waar je om vraagt.

Het enige wat u hoeft te doen om podcasts te horen, is vragen. Zeg Oké Google, speel This American Life om de meest recente aflevering van de show te beluisteren. Als je het moet pauzeren, gaat je Google Home / Nest-apparaat de volgende keer dat je om die podcast vraagt verder waar je was gebleven.

Google Cast is rechtstreeks in de Chrome-browser ingebouwd. Dus als je op de cast-knop in de hoek van Chrome klikt, kun je naar je Home / Nest-apparaat (en) zoeken, deze selecteren en vervolgens audio van je computer naar je Google Home / Nest-apparaat casten.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de Google Home-app> Tik rechtsboven op het profielpictogram> Assistent-instellingen> Aandelen.

U kunt uw favoriete aandelen aan een volglijst toevoegen zodat u ze snel kunt openen. Er is een zoekbalk bovenaan als u weet wat u zoekt, evenals de tabbladen voor de lokale markt, de wereldmarkt en marktoverzicht, die allemaal suggesties bieden.

Zeg Oké Google, luister naar het nieuws en je Google Home- / Nest-apparaten laten nieuws uit verschillende bronnen horen. U kunt wijzigen uit welke bronnen u het nieuws wilt laten komen, evenals de volgorde.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de Google Home-app> Tik rechtsboven op het profielpictogram> Assistent-instellingen> Nieuws.

Om een nieuwsbron toe te voegen, tikt u op "+ Nieuwsbronnen toevoegen" onder aan de lijst. Om de volgorde te wijzigen, selecteert u "Wijzig volgorde" bovenaan de lijst. Om een bron te verwijderen, tikt u op de "X" aan de rechterkant van de bron.

Afwijkingen van Google Home en Nest zijn compatibel met bepaalde services, zoals Fitbit. Als je bijvoorbeeld je Fitbit-account aan Google Home koppelt, kun je je Google Home- of Nest-apparaten vragen hoe je geslapen hebt.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in de Google Home-app> Tik rechtsboven op het profielpictogram> Assistent-instellingen> Wellness> Selecteer wat je wilt beheren> Verbind je account.

Google Home / Nest-apparaten kunnen apparaten met internetverbinding in uw huis bedienen, waaronder gloeilampen van Philips Hue , Hive en Ikea , cameras van Nest en Netatmo, stekkers van TP-link en Wemo, thermostaten van Nest, Honeywell , Tado en Hive , en veel meer.

Je kunt niet alleen apparaten in- en uitschakelen met je stem of de Google Home-app, maar je kunt ook apparaten per kamer scheiden en alles bedienen vanuit de Home-app, waardoor smart home-bediening supereenvoudig wordt. U kunt ook IFTTT-recepten gebruiken om het meeste uit Home en uw apparaten te halen, maar dat is niet vereist.

Google Home vertrouwt op services van derden om u een rijkere ervaring te bieden, vooral als het gaat om slimme huisbediening. Er is een enorm aantal compatibele smarthome-apparaten en de lijst wordt steeds groter. Als je al smarthome-apparaten hebt ingesteld, of als je wilt weten of een apparaat dat je wilt kopen compatibel is:

Klik op het tabblad Home linksonder in de Google Home-app> Klik bovenaan op het pictogram Toevoegen> Tik bovenaan op Apparaat instellen onder het gedeelte Toevoegen aan startpagina> Kies Works with Google> Zoek naar de fabrikant van uw apparaat en volg de instructies.

Zodra u een smarthome-apparaat van een derde partij heeft ingesteld, wordt dit weergegeven onder aan het tabblad Home in de Google Home-app. Er zal een pictogram Toevoegen aan kamer zijn waarop u kunt tikken om het smarthome-apparaat in een kamer in uw huis te plaatsen, maar als dat pictogram niet verschijnt:

Open de Google Home-app> Klik linksonder op het tabblad Home> Klik op de kamer waaraan je je nieuwe apparaat wilt toevoegen> Klik rechtsboven op het tandwiel Instellingen> Klik op Apparaten kiezen> Selecteer het apparaat dat je wilt aan die ruimte toevoegen> Volgende.

Je hebt ook toegang tot een lijst met je apparaten en waar ze zich bevinden via het tabblad Home linksonder in de Home-app> Profielpictogram in de rechterbovenhoek> Assistent-instellingen> Home control.

U kunt bijvoorbeeld uw Nest Hub van uw keuken naar uw slaapkamer verplaatsen, of uw slimme stekker van uw kantoor naar uw woonkamer. Door apparaten in kamers in uw huis te plaatsen, kunt u ze gemakkelijker bedienen. Je kunt dan bijvoorbeeld Ok Google, zet de woonkamerverlichting uit zeggen en alle lampen die aan de woonkamer zijn gekoppeld, gaan uit.

Open de Google Home-app> Klik linksonder op het tabblad Home> Klik op het apparaat dat je wilt verplaatsen> Klik op Kamer> Kies een kamer> Opslaan.

Door een apparaat een naam te geven, is het gemakkelijker te bedienen via Google Assistant. U kunt bijvoorbeeld een slimme stekker die de lamp in uw woonkamer bedient Living Room Lamp noemen in plaats van TP-Link Smart Plug 45688, zodat u Google kunt vragen de lamp in de woonkamer in of uit te schakelen , in plaats van de naam te moeten onthouden.

Open de Google Home-app> Klik linksonder op het tabblad Home> Klik op het apparaat waarvan je de naam wilt wijzigen> Klik rechtsboven op het tandwiel Instellingen> Klik op Naam> Kies een naam> Opslaan.

Als je de Nest Audio-speaker wilt terugzetten op de fabrieksinstellingen, schakel je eerst de microfoon uit aan de achterkant van de Nest Audio-speaker. U moet dan de bovenkant van de luidspreker in het midden ongeveer 10 seconden ingedrukt houden. Na ongeveer vijf seconden zal de luidspreker u vertellen dat u op het punt staat de fabrieksinstellingen te herstellen.

Je hoeft de Nest Audio niet volledig terug te zetten naar de fabrieksinstellingen om hem een kick te geven als hij niet doet wat hij moet doen. Google heeft een herstartoptie ingebouwd in de Google Home-app.

Open de Home-app> Selecteer het tabblad Home linksonder in uw scherm> Selecteer de Home-apparaten die u opnieuw wilt opstarten> Tik op het tandwiel Instellingen rechtsboven> Tik op de drie puntjes rechtsboven> Opnieuw opstarten.

Om de microfoon van Nest Audio uit te schakelen, zet je de schakelaar aan de achterkant van het apparaat zodat het oranje wordt weergegeven. De microfoon is nu uitgeschakeld en luistert niet naar de wekwoorden.

De Nest Audio-speaker heeft aanraakbediening in de rechter- en linkerbovenhoek. Tik op de linkerkant om het volume lager te zetten en op de rechterkant om het hoger te zetten.

Als je een alarm of timer op Nest Audio wilt stoppen, zeg je Stop of tik je bovenaan op het midden van de Nest Audio-luidspreker.

Tik op het midden van de Nest Audio-luidspreker bovenaan om media af te spelen, te pauzeren of te stoppen en om een lopend gesprek op Nest Audio te beëindigen.

Om een fabrieksreset uit te voeren en uw Google Home naar een zo goed als nieuwe staat te herstellen, houdt u de microfoonknop ongeveer 15 seconden ingedrukt. Van daaruit kunt u het met de Google Home-app aan een ander Google-account koppelen.

Wat doe je als een gadget niet meer werkt? U herstart het, of "herstart" het. Google heeft dit opgenomen in de Home-app en het werkt voor alle Google Home-apparaten, zoals we hierboven vermeldden.

Open de Home-app> Selecteer het tabblad Home linksonder in uw scherm> Selecteer de Home-apparaten die u opnieuw wilt opstarten> Tik op het tandwiel Instellingen rechtsboven> Tik op de drie puntjes rechtsboven> Opnieuw opstarten.

Afgezien van uw stem, kunt u Google Home bedienen met uw aanraking. Tik één keer op de bovenkant van de speaker om je Google Home wakker te maken of om een uitzending te pauzeren en af te spelen. U kunt ook uw vinger langs de middelste cirkel bovenaan schuiven om het volume te wijzigen.

Als je wilt voorkomen dat Google Home "altijd luistert", zoek dan naar de knop aan de achterkant van de speaker. Het is de enige knop en er zit een microfoon op. Druk erop en Home zal de microfoon uitschakelen (er gaan vier oranje lampjes aan de bovenkant branden). Druk er nogmaals op en het zal je vertellen dat de microfoon aan staat.

Als het is ingeschakeld, bevindt Google Home zich in de altijd-luistermodus en luistert en reageert het op uw opdrachten.

Houd de knoppen voor volume omhoog en volume omlaag aan de achterkant van de Nest Hub of Nest Hub Max 10 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat te resetten. Blijf ze ingedrukt houden totdat het apparaat is gereset. Er verschijnt vooraf een waarschuwingsbericht.

Google Nest Hub en Nest Hub Max zijn voorzien van een display en een luidspreker. Het display kan op verschillende manieren worden aangepast om het beter in de omgeving te laten opgaan, van het kiezen wanneer de modus voor weinig licht wordt geactiveerd tot het instellen van de minimale helderheid. Je kunt zelfs de schermen van de Nest Hub en Nest Hub Max zo instellen dat ze hun kleur aanpassen aan hun omgeving.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op uw Hub-apparaat> Tik op het instellingenwiel rechtsboven> Scroll naar beneden om weer te geven> Pas de instellingen aan volgens uw voorkeuren.

De nachtmodus vermindert het aantal reacties op specifieke tijden.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op je Hub-apparaat> Tik rechtsboven op het insteltandwiel> Nachtmodus> In- of uitschakelen.

U kunt wijzigen wat uw Hub-display weergeeft wanneer het niet wordt gebruikt om uw smarthome-apparaten te bedienen, u nieuwsfragmenten te presenteren of een YouTube-video af te spelen over het maken van de beste cocktails.

U kunt kiezen tussen Google Fotos, Kunstgalerie, Klok op volledig scherm en Experimenteel. U kunt er ook voor kiezen om het weer voor uw gebied te verbergen of weer te geven, of u de tijd wel of niet wilt weergeven in de omgevingsmodus en de snelheid waarmee beelden veranderen in de omgevingsmodus.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op je Hub-apparaat> Tik rechtsboven op het instellingenwiel> Fotolijst> Selecteer je voorkeuren.

Open de Google Home-app> Klik op het tabblad Home linksonder in het scherm> Tik op je Hub-apparaat> Tik op het instellingenwiel rechtsboven> Tijdformaat.

Veeg van de linkerrand naar rechts om het klokscherm weer te geven. Dubbeltik op het klokscherm om terug te keren naar de omgevingsmodus. Dubbeltik nogmaals op het scherm vanuit de omgevingsmodus om de agenda, het weer, nieuwsinformatie of wat je ook hebt ingesteld weer te geven.

Veeg vanaf de onderkant omhoog om de helderheid, het volume, de alarmen en de instellingen van het scherm te openen. U kunt vanaf hier ook Niet storen inschakelen.

Tik in de omgevingsmodus op de tabbladen boven aan het scherm om uw gekoppelde smarthome-apparaten te zien en te bedienen, evenals uw dag, mediabediening, communicatiebediening en ontdekbediening.

Net als Google Home bevindt zich bovenaan een microfoonknop aan de achterkant van het scherm van de Nest Hub. Schakel het gewoon uit om de microfoons uit te schakelen. Omdat de Nest Hub Max ook een camera heeft, wordt met deze schakelaar ook de camera met de microfoon uitgeschakeld.

Zowel de Google Home Mini als de Nest Mini hebben een knop voor het dempen van de microfoon aan de achterkant. Schakel het om de microfoon in of uit te schakelen.

Je kunt Google natuurlijk vragen om het volume van je Home Mini of Nest Mini hoger of lager te zetten, maar je kunt het ook op de apparaten zelf doen. Tik aan elke kant (op het materiaal) van de Nest Mini of Home Mini en je volume gaat omhoog of omlaag, afhankelijk van de kant waarop je tikt. Je wordt begeleid met kleine LED-lampjes op de Nest Mini, maar je moet raden op de Home Mini.

De Nest Mini biedt apparaatbediening voor afspelen en pauzeren, evenals volume. Tik op de vier lampjes in het midden van de Nest Mini wanneer er een nummer wordt afgespeeld op je Nest Mini en het zal pauzeren. Tik nogmaals om te spelen.

Op zoek naar leuke dingen om te doen met Google Home-apparaten? Dit zijn technisch gezien Google Assistent-paaseieren, maar je zult zien dat ze je Google Home-apparaat echt wat persoonlijkheid geven:

Zeg "Wees mijn (taal invoegen) tolk om real-time vertalingen te krijgen.

Zeg "Ik doe een gok" om een spelshow voor meerdere spelers te starten.

Zeg "Geef me een willekeurig getal tussen (x) en (y)" om een willekeurig getal tussen de twee te horen - met piepgeluiden om op te starten.

Vraag het naar "Rol (nummer invoegen) -zijdige dobbelstenen": Het geeft je een willekeurig nummer, compleet met geluidseffecten.

Zeg "(Naam contactpersoon) is mijn (relatie)" om de Assistent te vragen bepaalde relatie-informatie aan een contactpersoon te koppelen voor toekomstig gebruik.

Zeg "Goedemorgen" om een overzicht van uw dagagenda te horen, samen met het actuele weer en nieuws.

Zeg "Stuur een bericht naar (naam contactpersoon) op (berichtenservice zoals WhatsApp)" om een bericht aan een contactpersoon te dicteren.

Zeg "Wubba lubba dub dub" om de Assistent te laten reageren met: "Heb je pijn? Hoe kan ik helpen?" of "Sorry, ik spreek geen Birdperson" (een verwijzing naar de show Rick and Morty).

Zeg "Beatbox" om een fragment te horen van iemand die aan het beatboxen is.

Zeg "Zing een liedje" om een vreselijk, kort liedje te horen.

Zeg Lees een gedicht om een willekeurig gedicht van Google Zoeken te beluisteren.

Zeg "Vertel me een grap" om een bij zijn leeftijd passende grap van Pixar te horen.

Zeg "F *** you" om een bugrapport in te dienen.

Geschreven door Britta O'Boyle.