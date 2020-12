Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google biedt zijn Home- en Nest-apparatenfamilie aan als onderdeel van zijn connected home-aanbod. De apparaten zijn een alternatief voor Amazons Echo-reeks apparaten en de familie bestaat uit de Nest Audio (een vervanging voor de Google Home), Nest Mini, Home Max , Nest Hub en de Nest Hub Max .

Alle Google Home-apparaten hebben de kracht van Google Assistant achter zich, zoals Echo-apparaten Alexa bieden. Deze functie geeft een overzicht van alles wat je moet weten over Google Home- en Nest-apparaten, inclusief wat ze zijn, hoe ze werken, welke apparaten ermee werken en waar je deze luidsprekers kunt kopen.

squirrel_widget_148304

Wi-Fi slimme luidsprekers

Google Assistent

Slimme huisbediening

Google Nest Audio, Nest Mini, Home en Home Max zijn allemaal wifi-luidsprekers die ook dienst doen als smart home control hubs en persoonlijke assistenten voor het hele gezin. U kunt ze gebruiken om overal in huis entertainment af te spelen, alledaagse taken te beheren en Google dingen te vragen die u wilt weten.

De toestellen verschillen qua speaker- en technische specificaties, design en kosten, maar ze bieden allemaal dezelfde functionaliteit als het gaat om Google Assistant, smart home control en muziekweergave. Hoe ze verschillen, kunt u in meer detail lezen in onze aparte functie.

Alle apparaten hebben LED-lampjes om aan te geven wanneer ze je hebben gehoord en reageren, en ze hebben allemaal een fysieke knop om de microfoon in of uit te schakelen.

Google Assistent

7 inch beeldscherm / 10 inch beeldscherm

De Nest Hub van Google en de Nest Hub Max van Google bieden beide dezelfde functies als de Google Home, Home Max, Nest Audio en Nest Mini, maar ze voegen een display toe aan de mix, waardoor ze ideaal zijn voor slimme huisbediening en videoweergave. De Nest Hub heeft een 7-inch display, terwijl de Nest Hub Max een 10-inch display heeft, evenals een ingebouwde Nest-camera.

Met de displays kunt u bijvoorbeeld YouTube-videos of Netflix bekijken, nieuwsfragmenten lezen, alle smarthome-apparaten bedienen die u hebt met de touchscreens en camerafeeds bekijken die compatibel zijn met Google Assistant. Natuurlijk bieden ze ook Google Assistant, zodat je je stem ook kunt gebruiken om alles te bedienen, zoals je kunt met de rest van de Home-apparaten, maar de displays brengen alles tot leven.

Net als bij de Home- en Nest-apparaten, hebben ze ook een fysieke knop om de microfoon uit te schakelen.

Hoe deze verschilt van de Nest Hub kun je in meer detail lezen in onze aparte functie .

Nest- en Google Home-apparaten zijn wifi-speakers en kunnen daarom muziek rechtstreeks vanuit de cloud streamen. U hebt met uw stem toegang tot nummers, afspeellijsten, albums, artiesten en podcasts van uw favoriete muziekservices. Of, als u wilt, kunt u muziek verzenden vanaf uw Android- of iOS-apparaat via Google Cast.

Met Google Cast-ondersteuning kun je ook Nest- en Google Home-apparaten gebruiken om andere aangesloten speakers in huis te bedienen. Je kunt zelfs in meerdere kamers afspelen, wat betekent dat je een of meer Nest- of Google Home-apparaten aan een groep luidsprekers kunt toevoegen om door je hele huis deuntjes te laten klinken, als ze compatibel zijn.

Nest- en Google Home-apparaten kunnen je videocontent ook bedienen via Google Cast. Stel dat je je nieuwste aflevering van Daredevil op Netflix wilt bekijken, of een kattenvideo op YouTube. Geef een spraakopdracht aan het Nest- of Google Home-apparaat en de inhoud wordt vervolgens op je tv weergegeven. Dit werkt echter alleen als je de apparaten in de Google Home-app hebt ingesteld.

Nest- en Google Home-apparaten kunnen een controlecentrum zijn voor je hele huis. Ze stellen je in staat om de basis te doen, zoals het instellen van alarmen en timers en het beheren van takenlijsten en boodschappenlijstjes, maar ze zullen ook je slimme huis verbinden en populaire netwerksystemen ondersteunen. Het is vermeldenswaard dat u de Google Home-app nodig heeft om alles in te stellen.

Zodra je je Nest- of Google Home-apparaat en al je slimme apparaten in je huis in de Google Home-app hebt ingesteld, kun je ze bedienen. Dit geldt voor slimme lampen van verschillende bedrijven, schakelaars, stekkers, andere Nest-producten (zoals de Nest Hello of Nest Cam IQ) en vrijwel elk compatibel smarthome-apparaat .

Het is ook mogelijk om dingen buiten het huis te regelen, zoals een Uber boeken of een diner bestellen. Houd er echter rekening mee dat u ervoor moet zorgen dat alles eerst is ingesteld. Het beste is dat dit allemaal gebeurt met alleen je stem, maar zoals we al zeiden, als je de Nest Hub of Nest Hub Max hebt, kun je het display ook gebruiken om je slimme apparaten in huis te bedienen.

Met Nest- en Google Home-apparaten kun je Google alles vragen, van het weer tot specifieke feiten. De jarenlange zoekervaring van Google zit achter de Google Assistent, dus je kunt specifieke vragen stellen, zoals hoeveel vet zit er in een avocado? of wat is het rugnummer van Wayne Rooney?, maar de Google Assistent kan ook een gesprek voeren, zodat je ook vervolgvragen kunt stellen zoals waar ging hij naar school?, zonder Oké Google of Hey Google te herhalen maak woorden wakker voor de vervolgvraag.

Nest- en Google Home-apparaten kunnen het voornaamwoord hij koppelen aan je vorige vraag over Rooney of wie dan ook om een juist antwoord te geven.

Je kunt ook ingewikkelde dingen vragen, zoals: "OK Google, wat was de Amerikaanse bevolking toen NASA werd opgericht?". Nest- en Google Home-apparaten geven je elke keer onmiddellijk antwoord en ze kunnen de relevante delen van webpaginas voor je lezen of je laten zien op de Nest Hub of Nest Hub Max.

squirrel_widget_168106

Nest Hub en Nest Audio werken met tal van muziekservices, waaronder YouTube Music, Deezer, Spotify , Pandora, Google Play Music en TuneIn. Apple Music is ook onderweg. De lijst is aanzienlijk gegroeid sinds het originele Home-apparaat voor het eerst werd aangekondigd. Nest- en Home-apparaten zijn ook compatibel met verschillende nieuwsuitzendingen, zoals onder andere de BBC, Telegraph en Guardian in het VK.

Je moet je accounts voor deze services verbinden met je Nest- en Google Home-apparaten in de Google Home-app, maar je wordt gevraagd dit te doen wanneer je je Nest- of Home-apparaat instelt. Verbind zoveel accounts als u heeft voor de beste ervaring.

Met ondersteuning voor deze verschillende services kun je vragen: "Oké Google, speel dat Shakira-nummer van Zootopia af." Zonder het nummer een naam te hoeven geven, kunnen Nest en Google Home het uitzoeken en afspelen vanuit je favoriete app. Dankzij de Google Assistent en de mogelijkheden voor machine learning kennen de Nest- en Google Home-apparaten jou en je voorkeuren en leren ze in de loop van de tijd.

Nest- en Google Home-apparaten werken ook met een groot aantal smarthome-bedrijven. De lijst is niet zo rijk als Alexa van Amazon, maar hij groeit voortdurend en er zijn tal van compatibele services. Nest, SmartThings, Philips Hue, IFTTT , Ikea, TP-Link, Arlo, Hive en Netatmo behoren tot de compatibele services, wat betekent dat je deze slimme apparaten voor thuisgebruik kunt bedienen en je IFTTT-recepten kunt activeren met je Nest- of Home-apparaat.

Nest- en Google Home-apparaten fungeren ook als Chromecast Audio-ontvanger. We weten dat we repetitief klinken, maar nogmaals, u moet deze instellen met de Google Home-app.

Google kondigde in 2016 Google Assistant aan als een aanpassing van Google Now en OK Google. De service verbeterde de tweerichtingsgesprekervaring van het vorige aanbod met AI en machine learning.

Deze vorderingen voegen in wezen context toe aan uw vragen. Als u bijvoorbeeld OK Google zegt, gevolgd door Wat wordt er vanavond afgespeeld?, Laat Google Assistent films zien in uw plaatselijke bioscoop. Maar als u toevoegt: We zijn van plan de kinderen mee te nemen, weet Google Assistant dat de aanvangstijden voor kindvriendelijke films worden weergegeven.

Je zou dan kunnen zeggen "Lets see the Jungle Book", en Assistant zal kaartjes kopen. Je kunt zelfs vragen: "Is het Jungle Book goed?", En dan toont de assistent recensies, beoordelingen en een trailer. Google Assistant kan uw vragen aan elkaar rijgen om de context te bepalen en de juiste informatie aan te bieden.

Het kan basisdingen doen, zoals het ophalen van uw reisroute, dagelijkse planning, reistijd naar het werk, informatie over pakketbezorging en meer. Nest- en Google Home-apparaten zijn echter niet de enige apparaten met toegang tot de Google Assistent. Assistant is beschikbaar op tal van apparaten, waaronder Android-smartphones , Android Auto en luidsprekers van derden .

Assistent op Nest- en Google Home-apparaten is dezelfde als Google Assistent op je smartphone. Gegevens worden gedeeld op al uw apparaten.

Alle Nest- en Google Home-apparaten zijn verkrijgbaar in de VS en het VK en in veel internationale landen.

squirrel_widget_168546

Geschreven door Maggie Tillman en Britta O'Boyle.