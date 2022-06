Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Meta lijkt verschillende hardware-ambities terug te schroeven, met rapporten die beweren dat het niet langer een dual-camera smartwatch zal lanceren en dat het stopt met zijn Portal-lijn voor consumenten.

Het bedrijf, ooit bekend als Facebook, is van plan om te stoppen met het maken van consumentenversies van zijn Portal video-bellen hardware, meldde The Information. In plaats daarvan zal het de productlijn richten op bedrijven voor conferentiegesprekken. De Portal-lijn debuteerde voor het eerst in 2018 als twee apparaten voor videobellen - één had zelfs een camera die je door de kamer kon volgen.

Deze serveerden natuurlijk zwaar Meta-apps - zoals Facebook Messenger of WhatsApp - waarmee je vrienden, familie en collega's kon bellen of berichten kon sturen. De lijn is sindsdien uitgebreid in verschillende vormen en gebruikssituaties, maar biedt nog steeds beperkte functionaliteit en sluit gebruikers in wezen op aan het Meta-ecosysteem.

Meta verkoopt momenteel een paar verschillende Portal-producten, waaronder een tv-gekoppelde camera van $ 99 en een slim scherm van $ 349. De Portal Go is een van de nieuwere en meer draagbare slimme videobelapparaten in de Portal-reeks van Facebook, en hoewel we in onze recensie zeiden dat het een uitstekende aanvulling zou zijn op een huis, leek het apparaat nooit echt van de grond te komen.

Om te zien hoe de verschillende Portals zich tot elkaar verhouden, zie Pocket-lint's gids hier.

