(Pocket-lint) - We hebben dit jaar allemaal veel meer videogesprekken gevoerd en als je Facebook Messenger of WhatsApp gebruikt, dan is de Facebook Portal iets voor jou.

Het is een speciaal apparaat voor videogesprekken dat in verschillende formaten verkrijgbaar is en op dit moment kun je bij Amazon meer dan 30 procent korting krijgen.

De kleinste portaalserie van Facebook is de 8-inch Portal Mini, terwijl er ook de grotere 10-inch Portal en grotere Portal Plus is met een pittig 15,6-inch scherm en een extra groothoekcamera. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in zwart of wit.

De Portal Mini is momenteel beschikbaar met een besparing van 39 procent, met £ 50 korting op de gebruikelijke prijs, waardoor het slechts £ 79 is . De grotere 10-inch Portal heeft ook een besparing van 18 procent en kost nu £ 139 .

Dit zijn niet alleen geweldige belapparaten, de frames kunnen ook worden gebruikt om je Facebook-fotos weer te geven, terwijl ze een stijlvol ontwerp hebben dat op de achtergrond past wanneer je ze niet gebruikt.

En ze kunnen natuurlijk worden gebruikt voor videogesprekken via Facebook of WhatsApp. De beste eigenschap is dat de camera subtiel je gezicht volgt terwijl je beweegt, zodat je altijd het onderwerp bent van het gesprek.

Eindelijk is er nog een ander model in het assortiment: de Portal TV. Zoals u wellicht vermoedt, maakt het verbinding met uw tv om de oproepen weer te geven, terwijl u slim pannen en zoomen gebruikt om u in beeld te houden, zelfs als u door de kamer beweegt.

Portal-apparaten gebruiken ook de Alexa-stemassistent van Amazon, die heel eenvoudig is in te stellen. Als deze in beroep gaan, zorg er dan voor dat u vandaag de deal binnenhaalt, want ze zullen niet lang meer duren.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Adrian Willings.