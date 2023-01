Eve kondigt Matter-gecertificeerde sensoren en een mooie blindenkit aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - CES 2023 gaat verder met smart home accessoire outfit Eve kondigt een reeks producten aan, waaronder Matter sensoren en een nieuwe kit om jaloezieën slim te maken.

Eve begint met een nieuwe Eve bewegingssensor en een Eve deur- en raamsensor, beide gebouwd met Matter in gedachten. De eerste kan u waarschuwen wanneer er iets beweegt, terwijl de laatste sensoren zijn gebouwd om te worden bevestigd aan deuren of ramen en kunnen vertellen wanneer ze open of gesloten zijn.

Een laatste Matter-gecertificeerd product komt in de vorm van Eve Energy, een nieuwe plug die kan worden gebruikt om te controleren hoeveel energie een specifiek apparaat of toestel op elk moment gebruikt. En omdat al deze apparaten Matter out of the box ondersteunen, kun je ze prima gebruiken met Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa en Samsung SmartThings.

Eve heeft ook de wraps gehaald van de MotuionBlinds Upgrade Kit voor Rolgordijnen. Ongetwijfeld een lange naam, het product zelf is ontworpen om mensen te helpen hun bestaande rolgordijnen te veranderen in nieuwe, slimmere versies zonder enige noodzaak voor bedrading of fancy technisch jargon. Alles wat iemand nodig zou kunnen hebben is inbegrepen in de doos, evenals HomeKit-ondersteuning.

Die nieuwe blind transformatie kit zal verkopen voor $199,95 wanneer het op 28 maart in de verkoop gaat, terwijl het Eve Energy accessoire $39,95 zal kosten. De motion-sensing bits of kit zal verkopen voor 49,95 dollar, is ons verteld. Al deze sensoren zullen in maart te koop zijn via Eve's website en Amazon.

Geschreven door Oliver Haslam.