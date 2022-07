Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Eve heeft de tweede generatie van haar bewegingssensor uitgebracht, en het is de eerste standalone bewegingssensor die gebruik maakt van het Thread protocol, dit betekent dat het voldoet aan de nieuwe Matter smart home standaard.

Als u niet bekend bent, Matter heeft als doel interoperabiliteit tussen smart home-merken te garanderen, zodat uw apparaten kunnen werken met Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings.

Matter is nog niet volledig gelanceerd, het komt later dit jaar, maar als je een volledig overzicht wilt over hoe het werkt, moet je onze diepgaande functie bekijken.

Vanaf nu zal de Eve Motion werken met Apple Homekit en kan het worden gebruikt om allerlei automatisering te activeren, zoals het activeren van lichten wanneer iemand een kamer binnenkomt of je te waarschuwen voor een potentiële indringer.

Het werkt zowel binnen als buiten, dankzij IPX3 waterbestendigheid, en wordt gevoed door twee AAA-batterijen voor het gemak.

Wanneer Matter eindelijk arriveert, zullen Eve's Thread-gebaseerde producten updates ontvangen om compatibel te zijn met Matter, zodat ze kunnen communiceren met alle grote smart home ecosystemen.

Dit is echter niet het enige voordeel van het Thread-protocol, het zou ook moeten betekenen dat de nieuwe Eve Motion veel sneller is dan zijn voorganger, die alleen op Bluetooth steunde.

Thread-producten communiceren via een mesh-netwerk en zijn niet afhankelijk van een hub, dus u zou lagere latentie en snellere reactietijden moeten zien wanneer u overstapt op een Thread-gebaseerde sensor.

Eve heeft Thread volledig omarmd en dit is haar 14e product dat gebruik maakt van het protocol, en we verwachten dat er nog meer zullen volgen.

Er is nog meer goed nieuws: de nieuwe Eve Motion is goedkoper dan het oudere model en kost nu $39,99 - een prijsdaling van $10.

Hij is vanaf vandaag verkrijgbaar via de website van Eve en zal later dit jaar ook te vinden zijn op Amazon en in de Apple Store.

Geschreven door Luke Baker.