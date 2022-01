Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eve Systems, de gerenommeerde fabrikant van Smart Home-elektronica, heeft een nieuwe schijnwerpercamera en -motoren voor aangesloten zonwering aangekondigd, beide met Apple HomeKit- integratie.

De Eve Outdoor Cam is de allereerste schijnwerpercamera die exclusief is ontworpen voor Apple HomeKit Secure Video .

"Door elegante esthetiek te combineren met technologie die is ontworpen om de privacy te beschermen, gaat Eve Outdoor Cam verder dan de oude bewakingscameraconcepten met hun opvallende uiterlijk en fabrikantwolken", aldus Jerome Gackel, CEO van Eve Systems.

De nieuwe camera biedt 1080p/24fps-opnamen in H.264 met een gezichtsveld van 157 graden. Het kan de intelligentie op het apparaat van Apple TV of HomePod gebruiken om automatisch onderscheid te maken tussen voertuigen, mensen, huisdieren en pakketten.

De Outdoor Cam is ontworpen met privacy in het achterhoofd en maakt gebruik van end-to-end-codering om ervoor te zorgen dat alleen de eigenaar live of opgenomen videofeeds kan bekijken.

De Outdoor Cam is vanaf 5 april 2022 verkrijgbaar bij Amazon en Eve en kost $ 249,95. Het zal op een later tijdstip ook verkrijgbaar zijn bij Apple.

Eve kondigde ook de onmiddellijke beschikbaarheid aan van haar MotionBlinds Motors in samenwerking met Coulisse.

Eve MotionBlinds zijn de eerste aangesloten motoren voor jaloezieën en zonwering die het Thread-protocol ondersteunen .

Eve biedt al de grootste selectie Thread-enabled HomeKit-producten en met de release van MotionBlinds verdubbelt het bedrijf hun inzet.

"Dankzij de Eve-software is deze nieuwe reeks motoren een gamechanger op de markt. De eenvoud van zowel installatie als gebruik is ongeëvenaard. Het opent de weg om gemotoriseerde zonwering beschikbaar te maken voor een breed publiek en breed omarmd als een product dat vreugde en waarde voor het dagelijks leven in huis." aldus Christiaan Roetgering, CEO van Coulisse.

Eve MotionBlinds wordt gedistribueerd via het netwerk van Coulisse-resellers, te beginnen met op maat gemaakte rolgordijnen. Wederverkopers zijn hier te vinden.