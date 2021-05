Eve Energy slimme stekker brengt Siri-bediening naar elk apparaat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de introductie van de nieuwe Eve Energy smart plug breidt Apple opnieuw zijn bereik uit naar jouw huis. Samen met de slimme verlichtings- en beveiligingsapparaten van Eve, breidt de slimme Energy-stekker Apples Homekit uit naar elk ander plug-in-apparaat in uw huis.

In combinatie met de Eve-app kun je Siri gebruiken om de stroom te regelen van elk apparaat dat op Eve Energy is aangesloten. U kunt ook zien hoeveel energie het apparaat op een bepaald moment verbruikt, wat kan helpen bij het energieverbruik en uw bankrekening.

Je kunt de Eve-app gebruiken om timers in te stellen voor het in- of uitschakelen van je lampen. En Siri kan helpen bij het uitschakelen van elk licht dat uw huisgenoten of familie voortdurend vergeten uit te schakelen. Je kunt tegen Siri schreeuwen in plaats van tegen hen, waardoor je zowel geld bespaart op je energierekening als ruzie maakt met de mensen met wie je samenwoont.

Het is zeker vermeldenswaard dat je, in tegenstelling tot sommige andere slimme stekkers, een hub zoals HomePod, Apple TV of een iPad nodig hebt die is ingesteld voor gebruik als een hub om de Energy buiten zijn Bluetooth-bereik te sturen. U zet de tv dus niet uit het werk zonder deze.

Als je een Apple-fan bent en je huis graag via je telefoon bestuurt, dan is Eves systeem het bekijken waard, vooral met de toevoeging van de Energy smart plug. Maar houd er rekening mee dat je een Apple-fan moet blijven om alle sensoren te blijven gebruiken. Mocht je ooit in de toekomst willen overstappen op een andere telefoon, dan gaat Eve niet met je mee.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Dan Grabham.