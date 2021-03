Eve kondigt nieuwe Eve Weather aan, voegt Thread-connectiviteit toe aan nieuwe Eve Energy en Eve Aqua

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eve Systems heeft zijn toewijding aan Thread - een mesh-netwerksysteem voor slimme huizen - verdubbeld met de nieuwe Eve Energy en Eve Aqua die de standaard ondersteunen, evenals de lancering van een nieuw Eve Weather.

Thread is ontworpen om een mesh-netwerk tussen apparaten te creëren, zodat ze kunnen communiceren zonder dat een hub op een router is aangesloten. Net als Zigbee kan het de communicatie tussen apparaten garanderen, waarbij elk apparaat zijn rol speelt om het bereik van het systeem uit te breiden en te laten werken, zelfs als een apparaat stopt met communiceren of wordt verwijderd.

Eve Systems heeft zich behoorlijk gecommitteerd aan Thread, met een aantal apparaten die het protocol ondersteunen, terwijl ze HomeKit blijven ondersteunen. Met de Apple HomePod Mini die ook Thread-ondersteuning biedt, positioneert hij zichzelf als een slimme thuishub voor systemen zoals die worden aangeboden door Eve.

De nieuwe Eve Weather biedt een groot display om u de externe temperatuur, vochtigheid en luchtdruk te laten weten, zodat u via het apparaat of in de iOS-app precies kunt zien wat er aan de hand is. Het is vanaf 25 maart verkrijgbaar voor £ 64,95 en vervangt de Eve Degree.

Eve Energy is de slimme stekker, maar de nieuwe versie - beschikbaar vanaf 6 april (VS) of mei (VK) - biedt Thread. Dat betekent dat slechts een paar Eve Energy-stekkers in uw huis zullen helpen om al uw Thread-compatibele apparaten aan te sluiten. Het kost £ 34,95.

Er komt ook een firmware-update voor Eve Aqua (tweede generatie), opnieuw om thread-connectiviteit aan de mix toe te voegen. Eve Aqua is ontworpen om je tuinkraan te bedienen, en door de toevoeging van Thread kun je de kraan op afstand bedienen als je niet thuis bent, zodat je de sproeiers kunt inschakelen terwijl je weg bent.

De update wordt begin april verwacht.

In het verleden vertrouwden HomeKit- apparaten - zoals die van Eve Systems - op Bluetooth of Wi-Fi voor verbinding met een hub-apparaat, zoals de HomePod of Apple TV. Het betekende dat alle apparaten binnen het bereik van die hub moesten zijn om te kunnen werken, wat beperkingen met zich mee kon brengen.

Met Thread praten die HomeKit-apparaten nu echter met elkaar, waardoor je het bereik kunt vergroten. De Eve Aqua buiten kan verbinding maken met de Eve Energy in uw garage, die verbinding maakt met uw HomePod, wat betekent dat de Aqua niet hoeft te proberen verbinding te maken over zon groot bereik.

Dat moet leiden tot een gelukkiger smart home, zonder zorgen over connectiviteit.

Geschreven door Chris Hall.