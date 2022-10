Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - EE heeft twee samenwerkingsverbanden aangekondigd waardoor het mobiele netwerk zich zal uitbreiden naar de sectoren home security en cyber security.

De eerste van de twee samenwerkingsverbanden is een samenwerking tussen EE en Verisure - eigenaar van Arlo-camera's - om een dienst aan te bieden met de naam EE Home Security powered by Verisure. De dienst is bedoeld om een 24/7 bewaakt alarmsysteem voor woningbeveiliging toegankelijker te maken voor huishoudens in het Verenigd Koninkrijk.

Het EE Home Security powered by Verisure-systeem zal beschikbaar zijn voor mobiele klanten van EE en er zullen twee pakketten beschikbaar zijn - een voor appartementen en een voor huizen. In beide gevallen wordt de dienst geïnstalleerd door een Verisure-beveiligingsmonteur, dus het is geen doe-het-zelf-oplossing. Het biedt ook 24/7 professionele bewaking door de alarmcentrale van Verisure, met een reactietijd van 60 seconden.

Het Essentials for Flats-plan en het Essentials for Houses-plan zijn beide contracten van 24 maanden waarbij u een voorschot van € 50 betaalt, gevolgd door maandelijkse betalingen van respectievelijk € 25 of € 30. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de alarmapparatuur geleased.

De apparatuur omvat shocksensoren om indringers te detecteren voordat ze het huis binnenkomen - twee voor flats en zes voor huizen, samen met StarKeys om het alarm te bedienen, een fotodetector om video's en beelden te maken om een indringer te verifiëren, een 4G en Wi-Fi-centrale en een VoicePad met 105 OB-sirene, toetsenbord om het alarm te bedienen en directe spraakverbinding met de alarmcentrale van Verisure.

Inbegrepen in het pakket is een 24/7 bewaakt alarm door de Verisure Alarmcentrale, een SOS-knop, toegang tot de My Verisure App, een draadloze kit en waarschuwingsborden. U kunt meer lezen over het EE Home Security powered by Verisure-systeem in onze aparte rubriek.

De tweede van de partnerschappen is met Norton, dat in november komt. EE zegt dat de "EE Cyber Security Powered by Norton-service krachtige bescherming biedt tegen virussen en andere online bedreigingen, en klanten waarschuwt als hun persoonlijke informatie op het dark web is gevonden, of als hun account op populaire social media-sites ongewone inlogactiviteiten vertoont".

Het bedrijf lanceert ook een gratis jaarlijkse online controle via de EE-website waarmee klanten kunnen controleren of hun e-mailadres is blootgesteld.

Het EE Home Security powered by Verisure-systeem is nu verkrijgbaar via de website van EE.

Geschreven door Britta O'Boyle.