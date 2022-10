EE Smart Home Security: Wat is het en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het mobiele netwerk EE heeft een partnerschap aangekondigd met Verisure om de markt van de huisbeveiliging te betreden.

De eerste fase van het partnerschap is - voorlopig - alleen beschikbaar voor EE-klanten. De twee organisaties werken samen om een 24/7-bewaakt huisalarmpakket aan te bieden onder de naam "EE Smart Home Security, powered by Verisure".

Hier is alles wat u moet weten over EE Smart Home Security, powered by Verisure, inclusief wat het is, welke pakketten beschikbaar zijn en hoe het werkt.

Wat is EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Het idee van de samenwerking tussen EE en Verisure (het bedrijf dat eigenaar is van Arlo) is om huisbeveiliging toegankelijker te maken voor Britse huishoudens.

Normaal gesproken zijn huisbeveiligingssystemen duur om te installeren en brengen ze ook maandelijkse kosten met zich mee, waardoor ze voor sommigen buiten bereik liggen. Er zijn natuurlijk de DIY-opties van bedrijven als Arlo, Ring en Google Nest waarbij je zelf beveiligingscamera's installeert en ze bewaakt, maar dat is een iets ander concept dan een bewaakt alarmsysteem.

Christian Thrane, directeur consumentenmarketing van EE, vertelde Pocket-lint: "We willen de markt opgaan en het transparant en toegankelijk maken voor iedereen om een eersteklas oplossing te krijgen zonder de kosten vooraf. Dat is natuurlijk het verschil met wat de gevestigde spelers zoals ADT en dat deel van de markt [bieden].

"Het is een oplossing die niet doe-het-zelf is. Je laat een professioneel iemand komen, die het installeert, het koppelt aan je verzekering zodat je een beter verzekeringsaanbod kunt krijgen, het goed bewaakt en optreedt als er iets is gebeurd. [Dit is iets heel anders dan een camera waarmee je iets kunt zien gebeuren. In dit geval ben je misschien weg en nu heb je iemand die er professioneel naar kijkt en hulpdiensten belt als dat nodig is."

Hoe werkt het EE Smart Home Security, powered by Verisure-systeem?

Het EE Smart Home Security, powered by Verisure-systeem wordt aangeboden in twee pakketten - waarover hieronder meer. In beide pakketten wordt een alarmsysteem geïnstalleerd door een Verisure-beveiligingsmonteur, waarna het 24/7 wordt bewaakt door de alarmcentrale van Verisure. U kunt op elk moment met de alarmcentrale spreken via de SOS-functie, maar er is ook professionele bewaking - met een beoogde reactietijd van 60 seconden.

U hebt geen speciale deuren of ramen nodig voor het EE Smart Home Security, powered by Verisure-systeem en u hoeft de apparatuur niet zelf aan te brengen.

Volgens Christian Thrane, directeur consumentenmarketing van EE: "De oplossing van Verisure zou zien of iemand inbreekt of knoeit met je ramen en je deur en het zou kunnen zien als iemand je huis binnenkomt en het zou foto's maken en contact met je opnemen, evenals met hulpdiensten".

Thrane legde ons uit dat het systeem een "bewakingsoplossing" is, zodat u betaalt voor "constante bewaking van uw huis". Als bijvoorbeeld het alarm afgaat, worden er foto's gemaakt. U wordt gecontacteerd en de persoon aan de andere kant van de telefoon zal u vertellen wat ze zien. U kunt zich dan realiseren dat het bijvoorbeeld uw hond is, en het alarm zal worden uitgeschakeld zodra u hebt bevestigd dat er geen bedreiging is. Als er wel een bedreiging is, wordt natuurlijk de politie gebeld.

De hardware wordt geleverd met levenslange garantie en u least de hardware tijdens uw overeenkomst. Mocht er iets gebeuren of is er een defect, dan komt Verisure langs om het te vervangen.

Welke pakketten zijn beschikbaar onder de EE Smart Home Security, powered by Verisure?

Er zijn aanvankelijk twee pakketten beschikbaar voor de EE Smart Home Security, powered by Verisure service, één voor flats en appartementen en één voor huizen.

Voor beide pakketten geldt een vooruitbetaling van £50, gevolgd door een contract van 24 maanden, waarvan u de kosten desgewenst kunt toevoegen aan uw mobiele rekening.

Beide pakketten - Essentials for Flats en Essentials for Houses - worden geleverd met een 24/7 bewaakt alarm door de Verisure Alarmcentrale, SOS-knop, My Verisure App, draadloze kit en waarschuwingsborden.

Het Essentials for Flats-pakket wordt ook geleverd met twee Shock Sensors - ontworpen om indringers te detecteren voordat ze het huis binnenkomen, twee StarKeys om het alarm te bedienen, een fotodetector om video's en beelden te maken om de indringer te verifiëren, een centrale eenheid met 4G- en Wi-Fi-connectiviteit en een VoicePad met een 105 OB-sirene en een toetsenbord om het alarm te bedienen en directe spraakverbinding met de alarmcentrale van Verisure.

Het Essentials for Houses-pakket biedt hetzelfde als het Essentials for Flats-pakket, maar in plaats van twee Shock Sensors krijgt u er zes.

Het Essentials for Flats-pakket kost € 25 per maand, terwijl het Essentials for Houses-pakket € 30 per maand kost.

Er zijn ook optionele uitbreidingen beschikbaar voor het Essentials for Houses-pakket, waarbij de kit door Arlo wordt geleverd. U kunt een slimme deurbel toevoegen voor 7 pond per maand extra, een slimme videodeurbel en slimme camera's voor 18 pond per maand extra of een slimme videodeurbel, slimme camera's en rookdetectiemonitoren voor 25 pond per maand extra.

Moet u klant zijn van EE?

Ja, aanvankelijk zijn de EE Smart Home Security, powered by Verisure-pakketten alleen beschikbaar voor mobiele klanten van EE.

Christian Thrane, directeur consumentenmarketing van EE, vertelde Pocket-lint dat het bedrijf plannen heeft om dit in de toekomst uit te breiden: "Om te beginnen moet je een EE-klant zijn om van deze aanbiedingen te kunnen profiteren. Om te beginnen moet je een mobiele EE-klant zijn, maar we hebben de ambitie om dat duidelijk uit te breiden".

De pakketten komen bovenop uw maandelijkse contract. Thrane kon niet zeggen of de smart home security-pakketten uiteindelijk gebundeld zullen worden met telefooncontracten van het netwerk, maar voor nu zijn er de twee bundels beschikbaar die we hierboven noemden en die een meerprijs zouden zijn bij een lopend mobiel contract.

Wanneer is de EE Smart Home Security, powered by Verisure beschikbaar?

Het EE Smart Home Security, powered by Verisure systeem is nu beschikbaar via de website van EE.

Bij navraag verwachtte het bedrijf dat er een korte doorlooptijd zou zijn om het systeem geïnstalleerd te krijgen, met de suggestie van dagen in plaats van weken of maanden, afhankelijk van de populariteit.

Geschreven door Britta O'Boyle.