EE lanceert zijn eerste 5G WiFi-apparaat om alles overal te verbinden

(Pocket-lint) - EE heeft zijn eerste 5G-compatibele MiFi-apparaat uitgebracht, de 5GEE WiFi. Het werkt natuurlijk niet alleen op 5G, maar ondersteunt ook de inkomende Wi-Fi 6-standaard voor snelle verbindingen met al uw apparaten. Het kan zelfs verbinding maken met maximaal 64 Wi-Fi-apparaten, terwijl het apparaat ook een Ethernet-poort heeft en wordt gevoed door een USB-C-oplader.

Er zweven een paar 5G-apparaten rond die meer op mobiele routers van bijvoorbeeld Netgear en HTC lijken, maar dit is een volledig draagbare eenheid die beschikbaar is voor een reeks prijsplannen.

Het is echter niet goedkoop voor contractdeals - bestaande mobiele mobiele klanten kunnen 5GEE WiFi kopen met 50 GB aan data van een niet onaanzienlijke £ 45 per maand bij een abonnement van 24 maanden , met 100 GB aan data voor £ 67,50 per maand, of met en 200 GB aan gegevens voor maar liefst £ 90 per maand.

EE heeft onlangs zijn 5G-netwerk versterkt om in totaal 112 steden in het VK te bestrijken, terwijl het ook het aantal 5G-compatibele sites in belangrijke steden heeft uitgebreid.

Geschreven door Dan Grabham.