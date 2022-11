Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wat is er beter dan een robotstofzuiger die zichzelf leegt? Een robotstofzuiger die zichzelf leegt en ook nog eens een enorme korting heeft.

Dat is precies de naam van het spel met deze Black Friday deal. De indrukwekkende Ecovacs Deebot X1 Omni robotstofzuiger is niet alleen een automatische stofzuiger met dweilfunctie, maar kan ook zijn eigen stofbak legen en zijn mop wassen.

Deze robot heeft een zuigkracht van 5.000PA en kan werken op harde vloeren en tapijten met een intelligent mapping systeem om hem door uw huis te helpen. Het kan ook worden bestuurd met uw stem, evenals op afstand bekeken en gecontroleerd vanuit de app.

Als een alles tekenen, alles dansen robotstofzuiger gaat, is dit een serieus stuk kit, nu tegen een veel meer verleidelijke prijs.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit systeem betekent dat het tot 60 dagen kan blijven schoonmaken zonder dat u een vinger hoeft uit te steken. Dit alles is nu ook beschikbaar voor minder met enorme besparingen die de prijs ver omlaag brengen.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Ecovacs Deebot X1 43% korting, een besparing van £650, waardoor hij £849 kost. Dat is zeker niet goedkoop, maar wel een stuk minder dan de gebruikelijke vraagprijs van £1499.

squirrel_widget_6797943

Geschreven door Adrian Willings.