Dyson Gen5detect stofzuiger draait 9x sneller dan een F1 motor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Dyson heeft zijn nieuwste snoerloze stofzuiger aangekondigd in de vorm van de Dyson Gen5detect, als opvolger van de Dyson V15 die eraan voorafging.

De Dyson Gen5detect stofzuiger heeft een nieuwe generatie Hyperdymium motor, die tot 135.000 tpm draait - naar verluidt negen keer sneller dan een F1 motor - om een krachtigere zuigkracht te leveren dan voorgaande modellen.

Er is ook een volledig afgedicht HEPA-filtersysteem voor de hele machine aan boord dat is ontworpen om 99,99 procent van de deeltjes tot 0,1 micron op te vangen, inclusief virussen.

De Dyson Gen5detect-stofzuiger verbetert de technologie die Dyson in 2021 lanceerde en waarmee gebruikers microscopische deeltjes in hun huis kunnen zien, en heeft ook een opnieuw ontworpen Fluffy Optic-schoonmaakkop. De nieuwe kop heeft twee keer zoveel lichtsterkte als de Dyson V15, waardoor u meer kunt zien van het verborgen stof op uw vloeroppervlakken die normaal gesproken onzichtbaar zijn voor het blote oog, maar wel te zien zijn met een bladlamp.

Dyson

Elders leent de Gen5detect-stofzuiger zich van de V15 Absolute Detect door weer een display aan de bovenkant te bieden, hoewel er een nieuw ontworpen interface is die laat zien wanneer een oppervlak schoon is in real-time. Er is een piëzo-sensor aan boord die gebruik maakt van akoestische detectie om de deeltjesgrootte te tellen en te categoriseren, met LCD-balken op het display die stijgen en dalen naargelang de hoeveelheid verwijderde deeltjes, zodat u weet wanneer het tijd is om te stoppen.

De Gen5detect verhoogt het vermogen wanneer dat nodig is, en verlaagt het wanneer een oppervlak schoner is, en in plaats van een bedieningsknop is er een enkele aan/uit-knop, zodat u tijdens het reinigen gemakkelijk van hand kunt veranderen. Er zit ook een ingebouwde stofzuiger en spleetmondstuk in de steel verborgen.

De Dyson Gen5detect wordt geleverd met een batterijduur van 70 minuten, weegt 3,5 kg en heeft een afvalbak van 0,77 liter met een roterend uitwerpmechanisme om zonder aanraking te legen.

Momenteel is er nog niets bekend over prijzen of beschikbaarheid, maar we houden u op de hoogte als we meer horen.

Geschreven door Britta O'Boyle.