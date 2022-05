Dyson's "boing" geluid is opzettelijk en dit is waarom

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als u een Dyson snoerloze stofzuiger gebruikt, bent u waarschijnlijk bekend met een soort "boing" geluid wanneer u stopt met schoonmaken omdat de motor afzwaait.

Maar wist u dat het "boing"-geluid opzettelijk is en is ontworpen om het apparaat een beetje karakter te geven?

Maak je geen zorgen, wij wisten het ook niet.

Omdat we meer wilden weten, vroegen we Tom Richards, een engineering manager bij Dyson, naar de "boing", waarom de nieuwste stofzuigers van het bedrijf dit geluid maken, en of het helemaal verwijderd kan worden als het bedrijf dat zou willen.

"Akoestiek en geluidstechniek vormen een belangrijk onderdeel van de technologische ontwikkeling bij Dyson," zegt Richards. "Sommige bedrijven willen een kenmerkend geluid creëren, maar het 'boing' geluid dat u hoort wanneer u de nieuwste Dyson machines uitzet, is eigenlijk een kenmerk van onze technologie.

"In de nieuwste Dyson V10 motor, bijvoorbeeld, zitten acht magneetpolen op de as," legt Richards uit. "Wanneer de vacuümtrekker wordt losgelaten, remt de motor de rotor vrijwel onmiddellijk tot stilstand en stopt de magneet op een van de acht posities, maar eenmaal gestopt 'stuitert' hij even tussen de aangrenzende posities.

"Net als een pingpongbal die op een tafel stuitert, bewegen ze telkens een kleinere afstand, waardoor een geluid ontstaat dat onze ingenieurs de 'boing' noemen."

"Technisch gezien zijn er dingen die we kunnen doen om het geluid aanzienlijk te verminderen. Dat gezegd hebbende, we zijn er allemaal dol op!" voegt Richards toe, die suggereert dat hoewel het niet de oorspronkelijke bedoeling was om het geluid te maken dat veel Dyson klanten kennen, er geen plannen zijn om het in de toekomst te verwijderen.

Maar zeg nooit nooit. Richards sluit de mogelijkheid echter niet volledig uit en vertelt Pocket-lint dat het meer om de technologie gaat dan om de wens om het te verwijderen:

"Aangezien het geluid een kenmerk is van onze techniek, is het waarschijnlijk dat het zal veranderen naarmate de motoren zich ontwikkelen met nieuwere technologie. We zullen altijd doorgaan met het testen van de tonaliteit van onze machines en verbeteringen aanbrengen waar we kunnen, maar ik vermoed dat de 'boing' hier voor de nabije toekomst is."

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Britta O'Boyle.