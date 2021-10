Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson lijkt een nieuwerobotstofzuiger klaar te maken, mogelijk voor introductie in de VS, zoals blijkt uit de deponeringen van de Federal Communications Commission van een aangekondigde robovac. De dossiers bevatten zelfs fotos die een vacuüm lijken te tonen dat zowel breder als platter is dan de bestaande robotstofzuigers van Dyson.

Houd in gedachten dat de laatste robotstofzuiger van het bedrijf, de 360 Heurist , nooit in de VS is gelanceerd, hoewel hij naar het VK kwam. In de recensie van Pocket-lint van de automatische reiniger zeiden we dat Dysons tweede generatie robotstofzuiger veel superkracht heeft - of het nu op tapijt, hout of anderszins is - waardoor het zich onderscheidt van de rest. Het is echter een grote robotstofzuiger, waardoor hij moeilijker onder meubels komt en moeilijk bereikbare plekken schoonmaakt.

Dus als de volgende robotstofzuiger van Dyson inderdaad korter is dan de 360 Heurist, denken we dat het nuttiger zal zijn voor eigenaren - zelfs potentiële Amerikaanse kopers.

Dysons FCC-aanvragen bevatten ook een meer vierkant ontwerp aan de achterkant van zijn onaangekondigde robotvacuüm en een steviger oplaadstation. Het apparaat (met het label RB03 in de dossiers) zal ook in dezelfde blauwe kleur komen als de 360 Heurist, en het heeft een afneembare stofbak, Hyperdymium borstelloze elektromotoren en mogelijk de Heurists 360-graden camera en LED-verlichtingsring , die hem helpen om beter in het donker rond te dwalen.

Het punt is dat een FCC-aanvraag niet gelijk is aan een Amerikaanse vrijgave. Maar als het wordt gelanceerd, zal dat misschien snel gebeuren, aangezien het nu in de regelgeving verschijnt.