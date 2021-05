Dyson lanceert drie nieuwe stofzuigers in het VK - Outsize Absolute, Micro 1.5kg en Omni-glide

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft drie nieuwe stofzuigers aangekondigd in het VK: Outsize Absolute, Micro 1.5kg en Omni-glide. Alle drie de reinigers zijn al een tijdje in de VS verkrijgbaar - nee, we weten ook niet zeker waarom het VK achterloopt.

Ten eerste is de Outsize Absolute een verbeterde versie van de eveneens onlangs aangekondigde V15 Detect Absolute .

Het is zelfs nog duurder, maar het heeft een tweemaal zo lange looptijd (120 minuten), een tweemaal zo grote vuilbak, extra gereedschap en een grotere reinigingskop. In wezen is het voor veel grotere huizen en is het een vervolg op de V11 Outsize (we weten niet zeker waarom het deze keer geen V15 wordt genoemd).

Er is ook een versie met nog meer tools genaamd de Outsize Complete (schijnbaar bekend als de Absolute + in de VS). Cruciaal is dat beide versies de laserdetectiekop van de V15 bevatten.

Dan zijn er twee mini stofzuigers bedoeld voor harde vloeren in kleinere woningen. De Dyson Micro 1.5kg (ja, dat is zijn gewicht) is een volledig ingekorte reiniger, terwijl de Omni-glide een iets groter model is (lees onze Dyson Omni-glide review ) met een omnidirectionele reinigingskop. Beide kunnen ook in de handheld-modus worden gebruikt, zoals je zou verwachten.

Beide reinigingsmiddelen hebben een korte werktijd van 20 minuten, dus ze zijn ontworpen voor snelle, ongecompliceerde reiniging. Het nadeel hiervan is dat ze een tijdje nodig hebben om op te laden - meer dan drie uur.

Zowel de Outsize als de Micro zijn vanaf vandaag te bestellen, terwijl de Omniglide in juli uitkomt.

Geschreven door Dan Grabham.