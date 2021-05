Het volgende apparaat van Dyson zou een elektrische tandenborstel met geïntegreerde waterstraal kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson is onlangs begonnen met een aantal nieuwe gebieden, waarbij het afdwaalt van zijn oorspronkelijke schoonmaakcategorie naar haarverzorging, met de Corrale, Supersonic en Airwrap .

Hoewel we updates voor zijn fans en schoonmakers zien, is er een andere categorie waar Dyson zich misschien in gaat wagen: mondhygiëne.

Patenten voor een "tandheelkundig behandelingsapparaat" van Dyson stapelen zich de afgelopen jaren op, maar tot nu toe is er niets aan het licht gekomen in termen van een daadwerkelijke productrelease.

Het is een voor de hand liggende categorie voor Dyson om in te trekken, aangezien elektrische tandenborstels motorisch worden aangedreven en Dyson graag persoonlijke zorg wil.

Dus wat maakt de Dyson-tandenborstel anders?

In plaats van alleen uw tanden te willen poetsen, schetsen de patenten een systeem met een vloeistofreservoir. Dit betekent dat het de functie kan vervullen van twee mondverzorgingsapparaten: de tandenborstel en de waterflosser.

De poetskant van de dingen klinkt als elke andere elektrische tandenborstel die er is: een beweegbare kop die kan draaien of trillen, aangedreven door een motor in het handvat. Tot zover normaal.

Maar de octrooibeschrijving beschrijft verder een "vloeistofafgiftesysteem", evenals het kamersysteem dat u zult gebruiken om de vloeistof bij te vullen.

De afgifte van de vloeistof is interessant, omdat het patent spreekt over het indrukken van een knop om een straal water te krijgen, of het hoofd een verandering laten detecteren, zodat het automatisch een waterstraal kan geven terwijl u tussen de tanden beweegt, waardoor uw tanden effectief flossen. het beweegt over de gaten.

Er staat veel informatie in de patenten, met deponeringen die pas in april 2021 zijn ingediend, wat erop wijst dat er veel aan deze nieuwe productcategorie wordt gewerkt.

Wanneer mag Dyson zijn elektrische tandenborstel uitbrengen? Dat weten we niet. Hoewel de patenten interessant zijn om te lezen, is er geen indicatie of en wanneer deze uitvinding op de markt zal komen.

Geschreven door Chris Hall.