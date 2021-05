De V15 Detect-stofzuiger van Dyson die nu in het VK te koop is, laat een groene laser schijnen om verborgen vuil te onthullen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft zijn vacuümbereik bijgewerkt met een nieuw vlaggenschipmodel, de V15 Detect . De stofzuiger is al een tijdje in de VS te koop voor $ 699, maar is nu ook in de UK te koop voor £ 599 .

Het unieke aan deze draadloze stofzuiger is dat hij een laserstofdetectiesysteem of een groen licht toevoegt dat al het stof op uw vloeren markeert, zodat u ze echt kunt reinigen.

Het bedrijf plaatste de laser in een zo exacte hoek dat je zelfs vuil kunt zien dat normaal met het blote oog niet te zien is. Wanneer je de stofzuiger over een sectie laat lopen, helpt de laser je te bepalen of je vuil op de vloer hebt achtergelaten.

Er zijn ook twee opzetstukken die in de knoop raken, zodat hij gemakkelijk kan omgaan met mensenhaar of haar van huisdieren.

Het nieuwe model, die zich boven de V11 van 2019 bevindt , heeft hetzelfde LCD-scherm als voorheen, maar deze keer laat het zien hoe het stof feitelijk is samengesteld - dankzij een nieuwe akoestische piëzo-sensor en microprocessor.

De nieuwe hardware bewaakt de luchtinlaat om zowel de grootte als de hoeveelheid stof te bepalen die wordt opgezogen en vervolgens worden al die gegevens naar het display en de hoofdmotor gestuurd om het vermogen en de zuigkracht indien nodig automatisch te verhogen.

U kunt ook de vacuümmodus en de resterende batterijduur zien.

U kunt onze V15 Detect Absolute-recensie hier lezen op Pocket-lint. We zeiden in ons oordeel dat "deze draadloze stofzuiger de beste van het beste is - en daarom ook als zodanig geprijsd is. Als je de beste stofzuiger wilt, zoek dan niet verder - maar wees bereid ervoor te betalen."

Dyson V15 Detect voegt zich bij de grotere Dyson Outsize (in navolging van de V11 Outsize ) en de Dyson Omni-glide . Beide andere modellen zijn aangekondigd in de VS, maar op dit moment is alleen de V15 Detect aangekondigd voor het VK.

Hier is een video van James Dyson die een rondleiding geeft door de nieuwe V15 Detect Absolute:

Geschreven door Dan Grabham en Maggie Tillman.