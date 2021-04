De nieuwste luchtreiniger van Dyson detecteert en vernietigt formaldehyde uit hout en schoonmaakproducten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dyson heeft een upgrade van zijn assortiment luchtreinigers gelanceerd met de nieuwe machines die bekend staan als de Dyson Purifier Formaldehyde - u kunt al raden wat het belangrijkste verkoopargument is.

Dat klopt, het verwijdert en vernietigt nu formaldehyde in uw huis. Verkrijgbaar in zowel TP09 Cool- als HP09 Hot + Cool-varianten, de nieuwe machines zijn bijna hetzelfde als de Pure Cryptomic-serie die eerder in de VS werd uitgebracht. Die machines zijn echter niet aangekondigd in het VK.

De apparaten hebben ook een stillere luchtstroom (ongeveer 20 procent minder geluid voor de TP09) zonder dat dit invloed heeft op de prestaties, aldus het bedrijf. De nieuwe mogelijkheid betekent dat de luchtreinigers 99,95% van de deeltjes zo klein als 0,1 micron kunnen verwijderen.

Net als voorheen zijn de purifers ontworpen om stof en andere allergenen, waaronder VOS of vluchtige organische stoffen, op te vangen. Ze omvatten katalytische cryptomelaanfilters die formaldehyde afbreken tot water en kooldioxide.

Formaldehyde is een kleurloze gasverontreinigende stof die vrijkomt door meubels en andere houten producten, waaronder bepaalde soorten materialen zoals multiplex. Het wordt ook vrijgegeven door verf, behang, vernis en huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

De formaldehyde-sensor vormt een aanvulling op de bestaande deeltjes-, NO2-, VOC-, temperatuur- en vochtigheidssensoren. Sommige slimme algoritmen zorgen er ook voor dat er geen verwarring is tussen formaldehyde en andere VOS en onderscheid maken tussen de soorten VOS is deze keer het belangrijkste nieuwe.

Het display van de luchtreiniger kan u ook formaldehyde-niveaus weergeven op het kleine display, evenals meer algemene luchtkwaliteitsstatistieken. Het werkt ook met de Dyson Link-app, net als andere Dyson-producten.

Dyson zegt dat de formaldehyde-sensor van de machine in vaste toestand is met behulp van een elektrochemische cel in plaats van op gelbasis, en dus na verloop van tijd niet zal verslechteren (omdat op gel gebaseerde sensoren opdrogen).

Het bedrijf heeft er ook voor gezorgd dat lucht het filter niet kan omzeilen, terwijl het ervoor zorgt dat geen lucht het zuiveringsproces kan verstoren. Om dit te doen, moesten de ingenieurs van Dyson 24 extra hogedrukafdichtingen in de machine aanbrengen. Als gevolg hiervan hebben de machines de HEPA 13-certificering behaald.

