Dyson V11 Outsize is een supergrote versie van de populaire draadloze stofzuiger

(Pocket-lint) - Dyson heeft een supergrote versie van zijn populaire V11 draadloze steelstofzuiger geïntroduceerd. De V11 Outsize is bedoeld voor grotere huizen en heeft een grotere bak, grotere reinigingskop en 20 procent meer zuigkracht.

Het is al beschikbaar in de VS voor $ 799, maar komt deze week naar het VK voor £ 649,99. Dat is een premie van $ / £ 50 ten opzichte van de Dyson V11 Absolute.

De V11 Outsize werkt nog ongeveer een uur in Eco-modus. De Dyson Hyperdymium-motor draait nog steeds aan hetzelfde 125.000 tpm, maar in plaats van de 14 cyclonen op de V11 Absolute, heeft de grotere broer 18. Het filter vangt 99,97% van de deeltjes zo klein als 0,3 micron op volgens Dyson (hetzelfde als andere V11-modellen ). Er is wederom een LCD-scherm om de reinigingsmodus (Eco, Auto, Boost) en de resterende looptijd weer te geven.

Naast het toegenomen aantal cyclonen is de V11 Outsize-reinigingskop 25 procent groter, terwijl de vuilbak weer half zo groot is als die van andere V11-modellen. Onze ervaring leert dat de V11 Absolute vuilbak vrij snel vol raakt, dus de extra ruimte is welkom.

