De beste tips van Dyson voor het kiezen van een luchtbevochtiger

(Pocket-lint) - Volgens Dyson toont onderzoek aan dat de relatieve luchtvochtigheid het aangenaamst en gezondst is tussen de 40 en 70 procent. Maar tijdens de heetste en koudste periodes kan de luchtvochtigheid afnemen, waardoor u wordt blootgesteld aan droge lucht.

Natuurlijk brengen we een groot deel van onze tijd binnen door, vooral in deze tijd van het jaar waarin moderne airconditioning en verwarming onze huizen uitdrogen.

Dyson heeft ons een paar tips gestuurd om het vocht in onze huizen te reguleren. De hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten, is afhankelijk van talloze factoren, van temperatuur tot geografie tot hoogte. Relatieve vochtigheid is de hoeveelheid waterdamp in de lucht in verhouding tot de hoeveelheid die de lucht kan bevatten.

Luchtverontreiniging kan ook de huid verergeren. Door meer tijd binnenshuis door te brengen, verhogen mensen de blootstelling aan verontreinigende stoffen door dagelijkse activiteiten zoals koken en schoonmaken. In deze tijd van het jaar hebben we de neiging om de verwarming op te zetten of een vuur aan te steken. Maar net als bij kerstkaarsen betekent dat extra koolstofdeeltjes en vluchtige organische stoffen (VOS) in onze huizen. Uiteraard kan een luchtreiniger daar ook helpen.

Naomi Simpson, hoofdonderzoeker bij Dyson, besteedt veel van haar tijd aan het onderzoeken van de omgevingsfactoren die de huid beïnvloeden. Hier zijn haar beste tips voor het kiezen van een luchtbevochtiger.

Houd rekening met de vochtigheid van de hele kamer om er zeker van te zijn dat u baat heeft bij een luchtbevochtiger. Selecteer een luchtbevochtiger met een ventilatiefunctie om bevochtigde lucht te projecteren. Het is cruciaal om voor een gelijkmatige luchtvochtigheid in de kamer te zorgen, zodat u overal in die ruimte profiteert van het verhoogde vocht.

Alle luchtbevochtigers moeten schoon worden gehouden om de opeenhoping van minerale resten te voorkomen die zich na verloop van tijd na blootstelling aan water vormen. Watertypen variëren wereldwijd - als u in een gebied met hard water woont, moet u uw machine mogelijk vaker reinigen. Voor sommige luchtbevochtigers kan schoonmaken behoorlijk lastig zijn, met veel moeilijk bereikbare onderdelen om schoon te maken. Anderen hebben regelmatig reinigingswaarschuwingen of eenvoudige reinigingsprocessen - dus zorg ervoor dat u bekend bent met de richtlijnen van de fabrikant.

Het is bekend dat stilstaand water een vruchtbare voedingsbodem is voor bacteriën om zich voort te planten. Dit is niet anders in de tank van een luchtbevochtiger. Sommige machines behandelen het water in de tank niet effectief, dus pas op voor degenen die UV-technologie gebruiken om bacteriën in het water te doden voordat het in de kamer wordt geprojecteerd.

Omdat de technologie geavanceerd is, hebben de meeste luchtbevochtigers een automatische modus die helpt om de juiste luchtvochtigheid voor u te behouden, zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. De auto-modus leest de temperatuur van de kamer en regelt de luchtvochtigheid in overeenstemming.

Vochtigheid is niet het enige aspect van luchtkwaliteit dat de huid kan beïnvloeden. Een aantal luchtbevochtigers combineren luchtzuivering met bevochtiging om tegelijkertijd het vochtgehalte en het niveau van verontreinigende stoffen te beheersen. Zoek naar luchtreinigers met HEPA-gecertificeerde filtratie, volledig afgedichte filters en een hoog percentage vervuilende stoffen - zowel deeltjes als gas, inclusief formaldehyde.

Geschreven door Dan Grabham.