De Dyson V8 Absolute Extra is ongeveer $ 100 / £ 100 goedkoper voor de Black Friday-verkoop

(Pocket-lint) - Dyson heeft elke Black Friday altijd deals voor zijn draadloze stofzuigers, maar nu is het de beurt aan de epische V8 om korting te krijgen. De Dyson V8 Absolute Extra is ongeveer $ 100 / £ 100 goedkoper voor de verkoop.

De deal is verkrijgbaar bij verschillende retailers en ook bij Dyson direct.

Hoewel het nu is vervangen door de epische V11 aan de top van het assortiment, is de draadloze Dyson V8-reeks nog steeds een kracht om rekening mee te houden. Nogmaals, het gebruikt een digitale motor die tot 110.000 tpm draait om zuigkracht te genereren die niet daalt - en er is ook een looptijd van 40 minuten. Voor hardnekkige plekken is er ook een Max-modus met een kortere looptijd maar maximaal vermogen.

De V8 kan snel schakelen tussen handheld- en stick-modi en weegt slechts 2,6 kg. De bak kan vuil in het afval werpen zonder dat je ermee in aanraking hoeft te komen.

Geschreven door Dan Grabham.