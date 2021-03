Volledige vezelset om sneller in het VK uit te rollen - wat betekent dat voor u?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volledige glasvezelverbindingen naar huis (of bedrijf) zullen de komende jaren de norm worden.

In plaats van glasvezel naar de kast aan het einde van de straat en de rest van de reis via een ouderwetse koperen kabel, komt glasvezel rechtstreeks bij je voordeur, wat enorme snelheidsverbeteringen voor onze breedbandverbindingen belooft.

Virgin Media rolt natuurlijk al jaren glasvezel uit en biedt ongeveer 2,5 glasvezelverbindingen aan woningen en bedrijven in het VK.

BT-dochter Openreach beheert de meeste breedbandverbindingen in het VK en toezichthouder Ofcom heeft gezegd dat het geen prijsplafond zal opleggen aan de nieuwe verbindingen. Dat betekent dat het - en het bedrijf dat u uw breedband verkoopt, zoals BT, TalkTalk, Sky of wie dan ook, kan opladen wat ze maar willen. Ofcom heeft Openreach in zekere zin een gratis pas gegeven.

Tegen 2030 zouden ongeveer 20 miljoen huizen en bedrijven glasvezel-naar-de-gebouwen (FTTP) moeten hebben.

"Dit is goed nieuws voor alle glasvezelaanbieders in het VK", zegt Philip Jansen, CEO van BT. "Voor ons is het het groene licht waarop we hebben gewacht om aan de slag te gaan en als een razende op te bouwen. Volledig glasvezelbreedband zal de basis vormen van een sterke BT voor de komende decennia en een schot in de arm voor het Verenigd Koninkrijk terwijl we beter van deze pandemie. Het land verbinden is nog nooit zo belangrijk geweest ".

Richard Neudegg, hoofd regelgeving bij Uswitch.com, zegt: "Deze nieuwe regelgeving is bedoeld om het tempo van de uitrol van glasvezel te versnellen, die de afgelopen maanden kritiek kreeg van twee parlementaire commissies.

In één woord, ja. Maar het zou relatief korte termijn moeten zijn. Het voordeel voor Openreach is dat ze dingen sneller kunnen uitrollen met het potentieel om meer geld te verdienen - en een rendement krijgen op de investering die het van plan is te doen in de regio van £ 12 miljard.

Na de beginfase zou de goede oude concurrentie de maandelijkse kosten van de klant op een acceptabel niveau moeten houden, hoewel de kosten hoog kunnen blijven voor degenen die de allerbeste verbindingen willen. Dit is eigenlijk wat er oorspronkelijk met ADSL is gebeurd.

Er is een element van toegenomen concurrentie. Rivaliserende providers zullen toegang hebben tot Openreachs netwerk van palen en ondergrondse kanalen en dit zou de kosten van het installeren van nieuwe glasvezel voor andere providers moeten halveren.

In gebieden waar full fiber wordt uitgerold, willen Ofcom (en BT) oudere kopernetwerken zo snel mogelijk uitschakelen. En dat betekent ook een verandering in traditionele spraakoproepen. Spraakoproepen zouden ook via het glasvezelnetwerk worden gerouteerd.

Neudegg nogmaals: "Openreach het oude kopernetwerk te laten verlaten wanneer het nieuwe glasvezelsysteem aanwezig is, is verstandig en zou op de lange termijn de kosten voor klanten moeten verlagen, maar er moet voor worden gezorgd dat bijzonder kwetsbare klanten tijdens deze overgang worden ondersteund." Met andere woorden, die oudere en kwetsbare klanten die alleen afhankelijk zijn van traditionele telefoondiensten, hebben zorgvuldige hulp nodig.

Ofcom bevriest ook de vergoedingen die Openreach in rekening brengt voor breedbandoperatoren die koper gebruiken met snelheden tot 40 Mbps, nadat ze eerder gedwongen waren te verlagen.

Dat betekent dat gebieden die de komende jaren geen volledige glasvezel krijgen, breedband tegen lagere kosten zullen krijgen - hun kosten zullen zeker niet stijgen voor wat een tweederangs verbinding zal worden.

Openreach mag ook geen verschillende tarieven rekenen afhankelijk van het geografische gebied, dus het kan bijvoorbeeld niet meer rekenen in een landelijk gebied waar het het bedrijf meer kost om aansluitingen uit te rollen.

Clive Selley, CEO van Openreach, zei ook als onderdeel van de aankondiging: "We zijn nu bijna 4,5 miljoen gebouwen gepasseerd. De huidige regelgeving stelt ons in staat om tot 3 miljoen gebouwen per jaar op te voeren, wat essentiële connectiviteit van de volgende generatie voor huizen en bedrijven over de hele wereld biedt. UK ". Onthoud echter dat verbindingen met gebouwen niet noodzakelijk gelijk zijn aan klanten - mensen moeten zich aanmelden voor een volledig glasvezelpakket.

Deze cijfers komen bovenop de glasvezelverbindingen van andere bedrijven zoals Virgin Media en CityFibre - zoals we eerder zeiden, Virgin heeft ongeveer 2,5 miljoen glasvezelverbindingen.

Geschreven door Dan Grabham.