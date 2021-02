Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - BT en EE hebben een gezamenlijk breedbandpakket aangekondigd dat is ontworpen om ervoor te zorgen dat u hoe dan ook goede internetprestaties krijgt.

BT Halo 3+ maakt gebruik van een nieuw Hybrid Connect-apparaat dat wordt gekoppeld aan een Smart Hub 2-router voor een glasvezelbreedbandverbinding, maar ook een EE 4G-simkaart voor mobiel breedband als back-up bevat.

Bovendien krijgt een Halo 3+ -klant BTs Complete Wi-Fi voor consistente draadloze connectiviteit in elke kamer van het huis.

Het Hybrid Connect-apparaat wordt gekoppeld met de complete Wi-Fi-oplossing, dus zelfs als de glasvezelverbinding verbroken is, kunnen gebruikers nog steeds profiteren van draadloos internet.

Degenen die zich aanmelden voor een Halo 3+ -pakket, krijgen het Hybrid Connect-apparaat, een Smart Hub 2-router, complete wifi, een volledige glasvezelupgrade zonder extra kosten, plus toegang tot BTs Home Tech Experts.

BT heeft ook een prijsbelofte toegevoegd: het zal de prijzen pas verhogen tot het einde van het contract. En u krijgt ook alle andere voordelen van BT Mobile en EE die op dat moment beschikbaar zijn.

"De afgelopen 12 maanden hebben ons allemaal herinnerd aan het belang van snelle en cruciale, betrouwbare breedband, zoals we hebben gebruikt om thuis te werken, te onderwijzen en te entertainen. In de meest ware zin gaat convergentie over het samenkomen van vast en mobiel. netwerken op een naadloze manier voor de consument, ”zei Matthew Howett, de hoofdanalist van Assembly Research.

"Het Hybrid Connect-apparaat is een geweldige eerste stap in het realiseren van die visie, en werkt om de belofte van altijd aan te houden, in een tijd waarin huishoudens meer dan ooit ononderbroken connectiviteit nodig hebben."

BT Halo 3+ is vanaf 5 februari 2021 beschikbaar in het VK en kost £ 65,99 per maand voor nieuwe klanten. Bestaande klanten moeten contact opnemen met BT om de beste prijzen voor hen te weten te komen.

Hybrid Connect kan ook worden geleverd als add-on voor nieuwe en bestaande klanten, tegen een prijs van £ 7 per maand. Complete Wi-Fi kan ook worden toegevoegd voor £ 10 per maand.

Geschreven door Rik Henderson.