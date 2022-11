Samsung Jet Bot+ robotstofzuiger tegen de laagste prijs voor Cyber Monday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De krachtige en intelligente robotstofzuiger van Samsung is momenteel afgeprijsd voor Cyber Monday met 400 dollar korting op de gebruikelijke prijs.

De Jet Bot+ is een zelflozende robotstofzuiger die wordt geleverd met een eigen oplaadstation en een automatisch legen systeem. Het is ontworpen om te werken op harde vloeren en tapijten en zal helpen de rompslomp van het schoonmaken van uw huis voor minder. Dankzij deze kortlopende deal die momenteel loopt.

Samsung Jet Bot+ robotstofzuiger - bespaar $400, nu $399 Als je deze robotstofzuiger al een tijdje op het oog hebt, dan is dit het moment om te kopen. Dit is de laagste prijs van deze robot. Aanbieding bekijken

Samsung Jet Bot+ Robotstofzuiger - bespaar £339, nu £260,99 In het Verenigd Koninkrijk kun je de Jetbot+ zonder zelflozer krijgen voor minder. Het is nog steeds een geweldige robot, maar je zult hem vaker zelf moeten legen. Aanbieding bekijken

De Samsung Jet Bot+ zit boordevol technologie om het schoonmaken van uw huis te automatiseren en efficiënter te maken. Hij heeft LIDAR-sensoren om te scannen en te volgen terwijl hij rondloopt, zodat hij minder snel vast komt te zitten. Hij is ook gebouwd om zowel op harde vloeren als op tapijt te werken, met een intelligente zuigkracht die zich aanpast aan het oppervlak waarop hij werkt.

U kunt hem op afstand bedienen vanaf uw smartphone en virtuele no-go zones en schema's instellen om ervoor te zorgen dat uw automatische schoonmaak zo soepel mogelijk verloopt.

Er zijn een paar afgeprijsde robotstofzuigers beschikbaar tijdens de Black Friday en Cyber Monday periode, maar het is zeldzaam om er een te zien die zo redelijk geprijsd is met een zelfreinigend station erbij. Dus als u de aanschaf van een robotstofzuiger al een tijdje uitstelt, is dit misschien het moment om uzelf te verwennen.

Geschreven door Adrian Willings.