Er is nog steeds een Echo Show 15 korting beschikbaar - bespaar $65

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is geweest en gegaan, dus je hebt veel van de kortingen gemist - maar er zijn nog enkele deals beschikbaar - waaronder de grootste van de Echo Show-modellen.

De Echo Show 15 geeft je alle verbonden functies van andere Alexa-apparaten, maar met een 15-inch display, perfect voor wandmontage. In de VS kun je nog 65 dollar besparen.

Echo Show 15 - bespaar $64,99 De Echo Show 15 is het grootste Echo Show-apparaat met veel ruimte voor notities, tv-kijken en het verkrijgen van recepten. Hij kost nu slechts 185,00 dollar. Aanbieding bekijken

De Echo Show 15 kan zowel op een standaard als aan de muur worden gemonteerd, wat betekent dat hij geweldig is voor de keuken omdat je hem van oppervlakken af kunt halen. Het grote display betekent dat het beter is dan andere Echo Show-apparaten om tv te kijken, omdat je het vanaf de andere kant van de kamer kunt zien.

Het biedt alle functies die je zou verwachten van een Alexa-apparaat, in staat om uw smart home-apparaat te bedienen en allerlei informatie te verstrekken - niet te vergeten het instellen van timers en alarmen.

Het biedt ook de mogelijkheid om sticky notes te plaatsen voor familieherinneringen, terwijl de front-facing camera ook kan herkennen wie er naar kijkt om de inhoud aan te passen. Het is ook geweldig voor Alexa Calling.

Geschreven door Chris Hall.