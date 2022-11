Deze slimme stekker met energiemonitoring heeft een Black Friday korting - en kan je een pakket besparen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is er, maar uw honger naar uitgaven wordt misschien beperkt door de stijgende kosten van levensonderhoud. Maar er is een Black Friday-deal die u kan helpen uw energieverbruik bij te houden en geld te besparen.

Slimme stekkers zijn vaak afgeprijsd voor Black Friday, maar dit model van Tapo bevat een energiemonitor, dus je krijgt niet alleen het voordeel dat je schema's kunt instellen of apparaten op afstand kunt bedienen, maar je kunt ook zien wat het stroomverbruik is.

Tapo P110 stekker - bespaar £5 De Tapo smart plug maakt direct verbinding met Wi-Fi, zodat u de stekker via uw smartphone kunt bedienen en uw energieverbruik kunt controleren. Hij kost nu slechts € 9,99. Aanbieding bekijken

Slimme stekkers zijn een nuttige aanvulling voor elk huis, omdat ze u controle geven over uw stopcontacten vanaf uw telefoon. Dat betekent dat je op afstand dingen aan of uit kunt zetten, of dat je timers en schema's kunt instellen, bijvoorbeeld voor feestverlichting.

De Tapo pluggen van TP-Link zijn heel eenvoudig te gebruiken, maken direct verbinding met Wi-Fi zonder dat je een hub nodig hebt en werken met Google Assistant of Alexa voor spraakbesturing. Deze stekker bevat energiemonitoring, zodat je kunt zien hoeveel stroom een aangesloten apparaat verbruikt - en het gemakkelijk kunt uitschakelen om geld te besparen.

