Amazon's Echo Show 10 is terug naar zijn laagste prijs voor Black Friday week

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Net als zoveel andere Amazon-producten is Amazons nieuwste 10-inch Echo Show afgeprijsd voor Black Friday. In feite is het terug naar de laagste prijs die we zagen tijdens de Prime Early Access verkoop een paar weken terug.

Met £169,99 in het Verenigd Koninkrijk is dat een flinke 70 pond minder dan de oorspronkelijke prijs van £239,99 en wordt het van een duur apparaat een aankoop die veel meer zin heeft. Ook in de VS is hij verkrijgbaar voor slechts 169,99 dollar (tegen 249,99 dollar). Zeker gezien de functies en mogelijkheden van deze specifieke Echo Show.

Echo Show 10 (3e generatie) - bespaar £70 De nieuwste Echo Show 10 - compleet met automatisch draaien en kadreren tijdens videogesprekken - is verkrijgbaar voor de laagste prijs tot nu toe. Nu verlaagd naar £169,99. Aanbieding bekijken

De derde generatie deed - bijna letterlijk - de hoofden omdraaien toen hij een paar jaar geleden voor het eerst werd gelanceerd. Het is heel anders dan de Echo Shows die eerder werden gelanceerd, en alle modellen die sindsdien zijn gelanceerd. Het onderscheidt zich in de reeks.

De basis is een grote, basachtige luidspreker en het scherm is erop gemonteerd met een mechanisme waarmee het kan bewegen. Bovendien gebruikt hij de camera aan de voorkant om je te volgen, zodat hij altijd naar je toe is gericht. Dit is vooral handig als je een videogesprek voert en je beweegt, het zorgt ervoor dat je in beeld blijft.

Het is een 10,1-inch display met HD-resolutie, waardoor het ideaal is voor het weergeven van recepten in de keuken die u kunt volgen, maar ook voor het tonen van songteksten op Amazon Music, of zelfs het bekijken van uw favoriete tv-programma's terwijl u iets anders doet. Het is bijna alsof je een tweede, kleinere tv in je keuken hebt - als je hem daar uiteindelijk plaatst.

Het is - uiteraard - uitgerust met alle functies die van een Echo een Echo maken, wat betekent dat Alexa is ingebouwd en u spraak- en aanraakbediening krijgt voor al uw smart home-producten. Als je er al een tijdje een op het oog hebt, is dit de laagste prijs die we er tot nu toe voor hebben gezien.

Geschreven door Cam Bunton.