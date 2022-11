Echo Dot 5-gen krijgt zijn eerste korting - bespaar meer dan 50%

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Black Friday sales zijn nu aan de gang en een van de apparaten die zijn debuut maakt met de kortingen is de Echo Dot 5-gen.

Dit apparaat van Amazon is pas onlangs gelanceerd, dus dit is de eerste keer dat je het met korting kunt kopen.

Echo Dot 5-gen - bespaar 51%. De nieuwste Echo Dot klinkt beter en is slimmer dan het model dat hij vervangt. Met een grote korting is hij nu slechts € 26,99. Aanbieding bekijken

Waarom de Echo Dot kopen?

De Echo Dot is al lang een van onze beste Echo-apparaten - dankzij het compacte formaat is hij perfect om in elke kamer te plaatsen.

Bij dit model zijn de luidsprekers opnieuw ontworpen, zodat het beter klinkt dan de oudere versie, maar met de toevoeging van sensoren en connectiviteit is het nuttiger dan ooit. Natuurlijk is het belangrijkste hier de toegang tot Alexa's diensten en hoewel deze hetzelfde zijn in alle Echo apparaten, is dit een geweldige manier om met Amazon's digitale assistent om te gaan.

Dit is niet de enige Echo die is afgeprijsd, Amazon heeft de prijzen van veel modellen verlaagd.

Geschreven door Chris Hall.