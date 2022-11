Arlo draadloze videodeurbel heeft een enorme korting van £100 voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Arlo is een populaire keuze voor de Black Friday uitverkoop, omdat de camera's gewild en meestal vrij duur zijn.

Hoewel er een reeks kortingen is op het Arlo-assortiment, is een van de populairste apparaten de draadloze videodeurbel en die heeft een geweldige korting van £ 100 in het Verenigd Koninkrijk.

Arlo Video Doorbell - save £100 Arlo Essential draadloze videodeurbel is een geweldige manier om uw voordeur te beveiligen. Deze korting van € 100 betekent dat hij slechts € 79,99 kost. Aanbieding bekijken

Waarom de Arlo draadloze videodeurbel kopen?

De Arlo Essential draadloze videodeurbel plaatst een camera op uw deur, zodat u altijd kunt zien wie er is, of u nu thuis bent of niet. Er is een 1080p camera die een vierkant beeld biedt. Net als bij andere Arlo-camera's is er bewegingsdetectie en audiodetectie.

Als er op de deurbel wordt gedrukt, kun je praten met degene die voor de deur staat, of een reeks voorgeprogrammeerde berichten gebruiken.

De deurbel maakt verbinding met uw Wi-Fi thuis, dus er is geen hub nodig, en er zijn extra accessoires zoals een bel, zodat u hem kunt horen rinkelen als u uw telefoon niet bij de hand hebt.

Het is een geweldige videodeurbel en deze deal is een absolute koop.

Geschreven door Chris Hall.