30% korting op Philips Hue-verlichting voor Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben nog een tijdje te gaan voor Black Friday zelf (26 november), maar er zijn al genoeg deals te krijgen, waaronder een aantal productbrede kortingen op Philips Hue-verlichting.

Het merk zelf biedt 30 procent korting op geselecteerde Philips Hue-lampen en -lichtstrips, 25 procent op sfeerverlichting, spots en buitenproducten, en 10 procent op zijn entertainmentproducten.

Dat betekent bijvoorbeeld dat je een twee-pak witte en gekleurde ambience E27 (schroeffitting) lampen kunt krijgen voor € 66,50 - in plaats van € 94,99. Of de Lily Outdoor Spot Light kit, met drie lampen die van kleur veranderen voor iets meer dan 206 pond (normaal 274,99 pond).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Plafondlampen zijn ook in de aanbieding met een aantal witte en gekleurde sfeeropties met meer dan € 100 korting op de gebruikelijke verkoopprijs.

En accessoires, zoals de Hue Dimmer Switch, hebben ook 25 procent korting, zodat je apparaten goedkoper kunt toevoegen aan een bestaande Philips Hue-verlichtingsinstallatie.

Bijna alles op de site is afgeprijsd tot en met Black Friday en Cyber Monday. Je hoeft alleen maar de producten die je leuk vindt aan je winkelmandje toe te voegen en de korting wordt bij het uitchecken berekend.

U kunt ook andere Philips Hue-deals tijdens Black Friday bekijken op onze speciale pagina hier.

De beste Google Home en Nest Hub deals in de oktober sale Door Chris Hall · 11 October 2022 We houden de besparingen in de Google en Nest familie in de gaten.

Geschreven door Rik Henderson.