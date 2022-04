Belkin brengt naar verluidt draadloze stroom naar de massa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In een wereld vol Wi-Fi en 5G-connectiviteit staat er één ding bovenaan ieders verlanglijstje: draadloze stroomvoorziening.

Hoewel het idee om ethernetkabels naar elk van onze slimme apparaten te leggen volkomen archaïsch lijkt, zitten we nog steeds opgescheept met lelijke stroomkabels voor bijna elk apparaat in ons huis.

Een Israëlische startup genaamd Wi-Charge wil daar verandering in brengen door stroom via de lucht te sturen naar apparaten in huizen, kantoren en commerciële ruimtes.

Het is ook niet allemaal conceptueel, TechCrunch meldt dat Wi-Charge een mysterieuze deal heeft gesloten met Belkin, en we kunnen verwachten dat zijn eerste draadloze stroomapparaat later dit jaar beschikbaar zal zijn.

Ori Mor, Chief Business Officer en oprichter van Wi-Charge zei: "Als mensen het hebben over draadloos opladen, hebben ze het over opladen in de nabijheid. In 2018 ontvingen we een CES Best of Innovation award voor het opladen van een iPhone op een paar meter afstand, maar dat was een lompe zender. We zijn nog een paar jaar doorgegaan om het te miniaturiseren. Nu zijn we eindelijk onze technologie aan het inzetten."

"Wat Belkin precies lanceert, kan ik je niet vertellen en dat is balen, want het is een consumentenproduct dat in het middelpunt staat. Belkin is super interessant vanwege verschillende dingen: Het is een consumentenbedrijf dat super agressief is op de tijdlijn, en ze hebben een perfecte toepassing gekozen,"

In een persbericht van Wi-Charge zegt Brian Van Harlingen, CTO van Belkin: "We zijn verheugd om het volledige potentieel van de ongeëvenaarde draadloze over-the-air oplaadtechnologie van Wi-Charge aan het licht te brengen. De toekomst van het opladen is al jaren bezig met de overgang van bekabeld naar draadloos en we verwachten dat draadloos opladen via de lucht deze evolutie zal versnellen."

Nu is het belangrijk om op te merken dat Wi-Charge op dit moment tot één watt aan vermogen uitzendt, wat niet klinkt als veel, maar blijkbaar 1.000 keer hoger is dan welke concurrent dan ook.

Het werkt ook niet zoals Wi-Fi, omdat het bedekken van je huis met draadloze stroom waarschijnlijk een aantal vervelende bijwerkingen zou hebben. In plaats daarvan zendt Wi-Charge een gerichte IR-straal naar een ontvanger en het bedrijf beweert dat "100% van de stroom die de zender verlaat, de ontvanger bereikt".

Dus, met telefoons zoals de Honor Magic 4 die profiteren van 100-watt proximity charging, wat moet je dan doen met één watt?

Het antwoord is waarschijnlijk IoT- en smart home-apparaten die gedurende korte perioden veel stroom gebruiken, maar het grootste deel van hun tijd in stand-by-modus doorbrengen. Goede voorbeelden zijn een slim deurslot of een elektrische tandenborstel.

Deze apparaten zouden een kleine batterij kunnen bevatten die langzaam via de lucht wordt opgeladen, zodat ze altijd voldoende stroom hebben wanneer ze nodig zijn, zonder ooit te hoeven worden aangesloten op het stopcontact.

Belkin doet op dit moment nog geen mededelingen, maar we kunnen niet wachten om te zien wat het in petto heeft.

