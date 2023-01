Arlo schrapt gratis cloudopslag op oudere camera's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Arlo heeft aangekondigd dat het een aantal van de belangrijkste verkoopargumenten van zijn oudere camera's begin 2024 zal stopzetten door de ondersteuning voor sommige van deze functies te beëindigen.

Het maakt deel uit van een nieuw "einde van het leven beleid" en heeft verstrekkende gevolgen voor degenen met oudere Arlo-producten geïnstalleerd in hun huizen.

Vanaf 1 april 2023 zijn er geen garanties meer dat Arlo de Arlo Gen 3 of Arlo Pro zal blijven ondersteunen.

Dan, op 1 januari 2023, gebeurt de grotere veeg, met de Arlo Baby, Arlo Pro 2, Arlo Q, Arlo Q+, Arlo Lights en Audio Doorbell die allemaal doorlopende ondersteuning verliezen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Misschien is het grootste verlies wat Arlo "legacy video-opslag" noemt, wat zich vertaalt naar de gratis cloud-video-opslag waarmee sommige van deze camera's werden geleverd.

Zoals opgemerkt door The Verge, betekent dit dat Arlo Q-eigenaren bijvoorbeeld de week gratis opslag verliezen die prominent werd geadverteerd op de doos van de camera toen deze te koop was.

Gebruikers zullen nog steeds in staat zijn om video live te streamen en lokaal op te slaan als ze een compatibel (d.w.z. nieuwer) basisstation hebben, maar de verandering is echt belangrijk, zelfs als het technisch gezien niemand achterlaat met een volledig gemetselde camera.

Beste slimme huisaanbiedingen voor Amazon Prime Day 2020: luidsprekers, cameras, robotstofzuigers en meer Door Cam Bunton · 14 October 2020 Ontvang de nieuwste deals over slimme huismerken, waaronder Amazon Echo, Ring, Arlo en meer.

Als u een van de bovenstaande camera's bezit, kunt u controleren of u door Arlo bent gemaild over de wijziging, want dat is hoe de kennisgeving wordt verzonden, maar u kunt het nieuwe beleid ook zien op Arlo's website hier.

Geschreven door Max Freeman-Mills.