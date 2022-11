Arlo's fancy Pro 5S 2K camera kost $250 en gaat binnenkort in de verkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Arlo heeft zijn nieuwste beveiligingscamera aangekondigd, genaamd de Pro 5S 2K. Hij kost 249,99 dollar en wordt gekoppeld aan het bestaande Arlo Home Security System.

De nieuwe camera maakt gebruik van het beveiligingssysteem dat Arlo ook al heeft en brengt genoeg naar het feest. Dat omvat ondersteuning voor 2K video-opname met HDR, evenals een ingebouwde schijnwerper en sirene voor die momenten waarop u uw aanwezigheid moet laten voelen.

Het maakt ook deel uit van dat grotere product, waarbij het Home Security System wordt ondersteund via een SecureLink-verbinding. Arlo zegt dat dit zorgt voor een solide verbinding, zelfs tijdens stroom- en internetuitval.

Over stroom gesproken, Arlo beweert ook dat de Pro 5S 2K camera voeding is voor tot 30% langere batterijduur dan de Arlo Pro 4, met een geheel nieuwe low-power modus ontworpen om het ding minder vaak op te laden.

Andere opvallende kenmerken zijn een kijkhoek van 160 graden, nachtzicht in kleur en tweewegaudio voor het geval u met iemand moet spreken. Arlo heeft de Pro 5S 2K ook ondersteuning gegeven voor zowel 5 GHz als 2,4 GHz Wi-Fi, dus je kunt een sterkere verbinding verwachten dan sommige andere modellen, wat altijd goed nieuws is voor mensen met grotere huizen.

Als dat allemaal klinkt als iets dat je aan je huis wilt bevestigen, dan kan dat. Het gaat in de verkoop voor 249,99 dollar vanaf 6 december en zal beschikbaar zijn bij Best Buy en via de Arlo-website, zo is ons verteld. Je krijgt zelfs de keuze tussen zwarte en witte kleuren wanneer je je bestelling plaatst.

