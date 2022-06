Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Arlo heeft twee verbeterde beveiligingscamera's naar het Verenigd Koninkrijk gebracht.

De Arlo Pro 4 XL- en Ultra 2 XL-camera's zijn elk ontworpen voor gebruik buitenshuis en hebben een langere batterijlevensduur met een jaar bescherming op een enkele lading.

De Pro 4 XL is ook twee keer sneller te installeren, beweert Arlo. Het beschikt nu over "direct naar Wi-Fi" connectiviteit en QR-code setup.

De camera kan tot 12x inzoomen, maakt opnamen in 2K HDR en wordt geleverd met een geïntegreerde spotlight en nachtzichtmodus in kleur.

Er is een gezichtsveld van 160 graden en een ingebouwde sirene kan indringers waarschuwen.

De Ultra 2 XL biedt ook een batterijlevensduur van 365 dagen, maar verhoogt de videokwaliteit naar 4K HDR. Het gezichtsveld is ook breder en bedraagt 180 graden.

De connectiviteit is vergelijkbaar met die van de Pro 4 XL, in die zin dat hij rechtstreeks verbinding maakt met uw Wi-Fi-netwerk thuis, en hij beschikt ook over een geïntegreerde spotlight en nachtzicht in kleur.

Tweewegaudio wordt ook ondersteund op de Ultra 2 XL, zodat u kunt spreken met degenen die op de camera worden gezien en vice versa.

Beide camera's nemen video's op in de cloud als u het geavanceerde bewakingsabonnement van Arlo neemt voor € 2,79 per maand.

