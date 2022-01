Arlo Security System voegt multifunctionele sensoren en NFC-toetsenbord toe voor allround bescherming van het huis

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo heeft het Arlo-beveiligingssysteem aangekondigd, het laatste stukje van de puzzel om het bedrijf van camera's naar complete huisbeveiliging te brengen.

Het nieuwe systeem omvat de introductie van een sensor die draadloos kan worden toegevoegd aan ramen of deuren en die een reeks verbeterde functies dekt.

De sensor detecteert ook beweging, waterlekken, licht- of temperatuurveranderingen, rook of CO2, wat betekent dat hij kan worden ingezet om aan de behoeften van de klant te voldoen - en zonder kabels kan worden geïnstalleerd.

Het Arlo-beveiligingssysteem is ontworpen voor doe-het-zelfinstallatie en zal alle draden van Arlo's producten samenbrengen voor volledige huisbeveiliging, en het afronden met een toetsenbord, dat ook de spil van het systeem is.

Het toetsenbord maakt in- en uitschakelen mogelijk, maar integreert ook meer sensoren en een sirene, terwijl het ook NFC ondersteunt, wat betekent dat je kunt in- en uitschakelen door op je telefoon te tikken, wat het gebruik gemakkelijker zou moeten maken.

Arlo zegt dat het systeem ArloRF zal gebruiken voor connectiviteit om een groter bereik en sterkere codering te bieden, voor extra gemoedsrust.

Naast de nieuwe hardware heeft Arlo ook aangekondigd dat het Matter gaat ondersteunen, met als doel naadloze compatibiliteit te bieden tussen smart home-producten van verschillende merken.

Het Arlo-beveiligingssysteem is compatibel met bestaande camera's en werkt ook met Arlo Secure-abonnementen.

We weten niet precies wanneer het beschikbaar zal zijn of voor hoeveel, maar we verwachten dat het eerst in de VS wordt gelanceerd.