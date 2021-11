Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo heeft in de VS een tweede generatie Arlo Go-beveiligingscamera geïntroduceerd die zowel met LTE als wifi werkt. Het heeft zelfs GPS.

Als je in een gebied zonder wifi woont, maar nog steeds toegang hebt tot mobiele connectiviteit, is de $ 250 Arlo Go 2 LTE/Wi-Fi-camera misschien iets voor jou. Het kan op een schuur, schuur of ergens anders op afstand staan. Het beschikt over weersbestendigheid, 1080p full HD video-opname en een oplaadbare en verwisselbare batterij.

Arlo beweert dat de batterijen van de camera tot drie maanden meegaan als je LTE gebruikt, en tot acht maanden als je wifi gebruikt – maar dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe vaak de camera wordt geactiveerd. Andere nieuwe functies in de Arlo Go 2 zijn GPS, zodat je het kunt vinden als je het kwijtraakt, een spotlight voor nachtelijke evenementen en verbeterde audio waarmee je realtime gesprekken kunt voeren. De eerste generatie Arlo Go biedt een push-to-talk-systeem.

Houd er rekening mee dat de Arlo Go $ 400 kostte toen hij werd gelanceerd, en hij ondersteunde geen wifi en nam alleen op in 720p.

Arlo

Het enige nadeel van Arlo Go 2 is dat je een Arlo Secure-abonnement nodig hebt als je gemakkelijk toegang wilt hebben tot opgenomen beelden die in de cloud zijn opgeslagen of als je de persoons-, dieren- en voertuigdetectie van de camera wilt gebruiken. Er is een gratis proefperiode van drie maanden, maar de basisversie van de service kost $ 3 per maand voor één camera. De Go 2 kan opnemen op een microSD-kaart, maar dat betekent dat je die er elke keer uit moet halen als je je beeldmateriaal wilt zien. Nee, dank u wel.

Ten slotte heb je voor die LTE-verbinding een mobiel abonnement van Verizon nodig. Dat begint bij $ 5 per maand voor het toevoegen van de camera aan een gedeeld data-abonnement en loopt op tot $ 20 per maand voor onbeperkte data. Arlo belooft de Arlo Go 2 ergens in 2022 via meer providers beschikbaar te maken.

Arlo-cameras ondersteunen Alexa- en Google Assistant-apparaten en werken ook met IFTTT.

