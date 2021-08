Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo heeft een aantal nieuwe lidmaatschapsplannen gelanceerd voor zijn slimme huisbeveiligingssystemen die extra functies toevoegen en de mogelijkheid om tot 4K-opnames in de cloud op te slaan.

Hoewel het gratis connectiviteit biedt voor zijn slimme cameras en videodeurbellen, geldt dit alleen voor meldingen en livestreaming.

In plaats daarvan is een nieuw Secure- of Secure Plus-abonnement vereist voor verbeterde functies. Elk vervangt gelijkwaardige Arlo Smart-abonnementen.

Veilig kost £ 2,99 per maand voor een enkel apparaat, of £ 9,99 pm voor "onbeperkte" apparaten. Het kan 1080p-videos tot 30 dagen in de cloud opslaan en biedt allerlei extra kunstmatige-intelligentietechnologie, waaronder detectie van personen, voertuigen en dieren bovenop de eigen bewegingsdetectie van de camera.

Je krijgt ook pakketdetectie, cloudactiviteitszones, een automatische vriendoproepservice en diefstalvervanging.

Het Secure Plus-abonnement kost £ 14,99 per maand, wat 4K-video-opname, cloudopslag tot 60 dagen en een uitgebreide garantie voor uw apparaten toevoegt.

Arlo biedt een aantal slimme beveiligingscameras en deurbellen voor thuis in het VK, net als in de VS. Deze omvatten de Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free en Arlo Essential Indoor Camera .

U kunt hier enkele camera-opties bekijken in onze handige vergelijkingsgids .