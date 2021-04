Arlo: "De tijd is rijp om het Works with Arlo-programma terug te brengen"

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Arlo heeft aan Pocket-lint bevestigd dat het Works with Arlo-programma in 2021 zal herleven. Adrienne Sharkey-Perves, marketingdirecteur bij Arlo, bevestigde de details op de Pocket-lint Podcast.

Arlo heeft het Works with Arlo-programma oorspronkelijk in januari 2019 aangekondigd op de Consumer Electronics Show die jaarlijks in Las Vegas wordt gehouden.

Het was de eerste indicator dat Arlo verder wilde gaan dan alleen het ondersteunen van first-party apparaten, om een op zichzelf staand smart home-platform te worden, met de mogelijkheid om ook apparaten van derden te bedienen.

Sinds die aankondiging is er echter niet veel gebeurd op Works with Arlo. Hoewel Arlo een positieve vernieuwing heeft gezien in de cameras die het biedt, waaronder een videodeurbel, lijken de platformambities op een laag pitje te hebben gestaan.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, het is weer het seizoen. Het seizoen van kerstuitverkoop!

Toen hem werd gevraagd wat er met Works with Arlo op de Pocket-lint Podcast is gebeurd, antwoordde Sharkey-Perves: "Dus dit is een programma dat we dit jaar eigenlijk terugbrengen, we hebben het een tijdje moeten uitstellen omdat we wilden ons concentreren op ons kernaanbod. "

Die kernaanbiedingen omvatten zaken als back-end facturering en abonnementsservices, tot en met hoe meldingen kunnen worden aangepast om de klantervaring te verbeteren.

"Nu komen we op een goede plek met ons slimme beveiligingsplatform waarvan we denken dat de tijd rijp is om het Works with Arlo-programma terug te brengen en daarom zijn er een aantal initiatieven aan de gang om dit verder uit te werken", aldus Sharkey-Perves.

Dat wordt geweldig nieuws voor degenen die in het Arlo-systeem hebben geïnvesteerd en dat zien als hun belangrijkste smart home-platform.

De slimme thuismarkt is geëvolueerd sinds 2019 en inderdaad is ook Arlos eigen aanbod veranderd. Toen de aankondiging werd gedaan, waren de meeste apparaten van Arlo verbonden met een Arlo-hub en boden ze gratis cloudopslag aan.

Arlo heeft de afgelopen jaren zijn Arlo Smart-abonnementsservice gepusht, terwijl het ook een aantal apparaten aanbiedt die geen hub nodig hebben, maar die rechtstreeks verbinding maken met wifi onder het Arlo Essentials-label.

Works with Arlo markeerde oorspronkelijk merken als Bose, Hue, LIFX, Schlage, Sonos en Yale als compatibele partners, hoewel er niets werd gezegd over hoe het programma zou werken met die apparaten.

Voor een Hue-lamp is het bijvoorbeeld gemakkelijk om te zien hoe beweging die op een externe camera wordt gedetecteerd, kan worden gebruikt om een Hue-lamp binnenshuis in te schakelen, maar voor merken als Bose en Sonos is het een beetje onduidelijker, tenzij je kijkt naar het toestaan van meldingen via die apparaten.

De grote uitdaging waar Works with Arlo voor staat, is mensen ervan te overtuigen dat ze een ander smart home-platform nodig hebben. Google Assistant, Samsung SmartThings, Amazon Alexa en Apple HomeKit worden allemaal ondersteund door Arlo en zijn perfect in staat om deze onderling verbonden thuisnetwerken al te creëren.

Hoe Arlo precies gaat differentiëren, valt nog te bezien. Arlo is een grote naam in slimme beveiligingscameras, maar het is een markt met volop mogelijkheden. Het hebben van een platform kan een verschil maken, waardoor u de ervaring voor klanten kunt bezitten - en als u eenmaal iemand uw platform hebt laten gebruiken, is het onwaarschijnlijk dat ze weggaan.

Je kunt meer horen over wat Arlo te zeggen had in de Pocket-lint Podcast, aflevering 96.

Geschreven door Chris Hall.