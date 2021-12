Apple voegt mogelijk Touch ID toe aan een Apple TV Smart Home-afstandsbediening

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw patent zou Apple de Apple TV- afstandsbediening opnieuw kunnen uitvinden door de Touch ID- technologie in de controller te integreren.

Zoals voor het eerst opgemerkt door Patently Apple , heeft Apple een patent gekregen voor een "afstandsbediening voor televisie, huishoudelijke apparaten, deuren, apparaten en meer" met biometrische authenticatie. Er wordt aangenomen dat deze afstandsbediening voor Apple TV zou zijn, maar Apple zou zich ook een HomeKit- afstandsbediening met Touch ID kunnen voorstellen.

De verwarring komt voort uit het feit dat het patent eigenlijk een gebruiksoctrooi is - geen ontwerppatent - dus er zijn geen afbeeldingen van het apparaat bijgevoegd.

In plaats daarvan beschrijft het patent het idee van Apple - voornamelijk het "een biometrisch systeem dat bij een afstandsbediening wordt geleverd". De afstandsbediening zou een of twee Touch ID-sensoren hebben en zou kunnen worden gebruikt voor de Apple TV of slimme domotica. Het kan ook meerdere biometrische authenticatietypes bevatten.

Hier is de samenvatting van het patent:

"Een elektronisch apparaat met ten minste één operationele instelling, zoals een vermogensinstelling, met ten minste een eerste status en een tweede status. Het elektronische apparaat kan ook een toegangscontroller bevatten die statusgegevens en autorisatiegegevens van een externe bron kan ontvangen, zoals als een afstandsbediening. De toegangscontroller kan een status van de operationele instelling mogelijk maken na ontvangst van de juiste autorisatiegegevens ontvangen van of gerelateerd aan de uitvoer van ten minste één biometrische sensor die is geassocieerd met de afstandsbediening."

Het patent vermeldt ook mogelijke integratie met functies voor ouderlijk toezicht om te beperken wat kinderen met de afstandsbediening kunnen doen.

Houd er wel rekening mee dat de patenten van Apple niet altijd tot wasdom komen in de vorm van een consumentenproduct dat je kunt kopen. Desalniettemin is het interessant om te zien wat het in Cupertino gevestigde bedrijf voor ogen heeft, inclusief eventuele stappen die het zou kunnen plannen in de smart home-industrie.