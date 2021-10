Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple HomePod mini krijgt een make-over, met een reeks nieuwe kleuren die zijn aangekondigd tijdens het Apple Unleashed-evenement .

De nieuwe afwerkingen sluiten aan bij de huidige witte en ruimtegrijze variaties van de slimme thuisluidspreker , met oranje, blauw en geel beschikbaar voor hetzelfde prijskaartje van $ 99 / £ 99 in november.

Het bedrijf heeft tijdens het evenement niets baanbrekends aangekondigd voor de 3,3-inch luidspreker, maar het feit dat er nieuwe kleuren zijn geland, suggereert misschien dat het het in de nabije toekomst als het hoofd van het huis ziet. Nu de originele Apple HomePod is stopgezet, is de HomePod mini nu de centrale speler van Apples slimme huis - en Siri.

De drie nieuwe kleuren bieden ook de broodnodige ontwerpopties voor diegenen die hun ruimte willen stylen met de luidspreker – iets dat het een klein voordeel geeft ten opzichte van de huidige oogst van vergelijkbare Google- en Amazon-luidsprekers.

Apple merkt op dat de kleur de buitenkant van mesh-stof, volumepictogrammen en geweven stroomkabel zal blijven omvatten, waarbij het getinte aanraakoppervlak ook past.

Naast de nieuwe kleuren voor de luidspreker werd ook aangekondigd Voice Plans , een nieuwe, goedkopere Apple Music-abonnementslaag die afhankelijk is van Siri om te functioneren - vandaar de naam. Het is ideaal voor degenen die de HomePod mini gebruiken, maar niet per se willen worden meegesleurd in de volledige Apple Music-ervaring op andere apparaten.

Met weinig tot geen geruchten over een HomePod mini 2 – en, zoals we al zeiden, de originele HomePod die dood en begraven is – zou het nu een goed moment kunnen zijn om in het slimme thuisecosysteem van Apple te springen. Het heeft er tenslotte nooit beter uitgezien.

