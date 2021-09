Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel Apple het slimme huis tijdens zijn meest recente evenement in september positief negeerde, lijkt het op het punt te staan een belangrijke software-update te leveren voor de HomePod en HomePod mini .

Dat is volgens MacRumors , die suggereert dat de HomePod 15-software-update, waar kort naar werd gesuggereerd tijdens WWDC21, nu wordt voorbereid voor aankomst vanaf volgende week – misschien samen met iOS 15 en watchOS 8 op 20 september.

Volgens informatie die is verkregen uit de Release Candidate-versie van HomePod 15, suggereert de outlet dat de update beschikbaar zal zijn voor zowel HomePod als HomePod mini, en afgezien van de gebruikelijke bugfixes en stabiliteitsverbeteringen, is er genoeg verandering.

De belangrijkste functie die naar de kleinere slimme luidsprekers van het bedrijf komt, is de mogelijkheid om een enkele of een paar in te stellen als de standaardluidspreker voor Apple TV 4K , wat betekent dat u de eigen luidsprekers van uw tv niet handmatig hoeft te omzeilen wanneer u gaat zitten om iets te kijken.

Met de update kunnen gebruikers Siri gebruiken om Apple TV in te schakelen, verzoeken voor films en tv-programmas in te dienen en het afspelen te regelen, waarbij de stemassistent nu ook het reactievolume kan aanpassen op basis van de kameromgeving en het spreekniveau van de gebruiker.

Apple brengt niet alleen tv-gerelateerde updates naar zijn slimme luidsprekers. De bedieningselementen voor het afspelen van media verschijnen nu automatisch in het vergrendelscherm van de iPhone wanneer een HomePod mini in de buurt speelt, terwijl gebruikers nu het basniveau kunnen aanpassen.

HomePod-apparaten worden ook een beetje slimmer in de daadwerkelijke thuisbediening. Met HomePod 15 kan Siri slimme apparaten voor thuisgebruik op specifieke tijden bedienen (zoals het uitschakelen van lichten in 10 minuten, zegt MacRumors), waarbij spraakbediening ook wordt uitgebreid tot compatibele HomeKit-accessoires.

Voor degenen die HomeKit Secure Video op hun slimme beveiligingscameras gebruiken, zal de nieuwe update ook pakketdetectie met zich meebrengen, zodat u snel kunt identificeren wanneer een pakket wel en niet meer voor uw deur staat.

Kortom, de HomePod-update is behoorlijk substantieel - en dat kan alleen maar goed zijn voor een gebied dat Apple de afgelopen jaren enigszins heeft verwaarloosd.

Dat betekent echter niet dat de definitieve versie zal landen met alle functies die Apple aanvankelijk aan bètatesters bood, waarbij Apple Music Lossless Audio en Spatial Audio met Dolby Atmos niet uitrollen met HomePod 15.

Het bedrijf heeft eerder verklaard dat deze audiofuncties voor het einde van het jaar op HomePod-apparaten zullen verschijnen , dus verwacht ze in een van de kleinere releases van de nieuwe software-update.