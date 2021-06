Ecobees SmartThermostat is het eerste apparaat van derden dat met Siri werkt - en er zullen er nog meer volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Ecobee SmartThermostat met spraakbediening is het eerste apparaat van een derde partij dat is aangekondigd dat native Siri van Apple ondersteunt.

Apple heeft duidelijk besloten dat het Siri-ondersteuning moet openstellen voor meer apparaten en diensten om te slagen in smart home, terwijl het bedrijf zegt dat het ook Siri-spraakverwerking op het apparaat zal introduceren om de prestaties te verbeteren en privacykwesties verder aan te pakken.

Het lijdt geen twijfel dat zowel Siri zelf als het HomeKit-ecosysteem op de derde plaats zijn beland achter de Amazon Alexa en Google Assistant smart home-ecosystemen.

Nu wil Apple de opties voor het gebruik van Siri met andere apparaten uitbreiden, evenals de mogelijkheden van zijn HomeKit / Home-app-systeem.

De functionaliteit komt "later dit jaar" en zal ook gelden voor bestaande. Ecobee SmartThermostat met spraakbesturingsapparatuur. Je hebt ook een Apple HomePod of HomePod mini nodig en, zoals je zou verwachten, wordt deze geactiveerd met de gebruikelijke "Hey Siri" spraakopdracht.

We verwachten nog steeds dat Apple de nu stopgezette originele HomePod op een gegeven moment zal vervangen door HomePod 2 , vooral omdat Apple zijn smart home-functies van de HomePod mini graag wil uitbreiden. Terwijl de originele HomePod zich richtte op geluid, lijkt het erop dat de focus nu is verschoven naar een slimme thuishub zoals een Amazon Echo- of Google Home-apparaat.

Apple heeft bevestigd dat het ookde Matter-interoperabiliteitsstandaard zal ondersteunen, die ook wordt ondersteund door Amazon, Google en Samsung. Het kondigde ook HomeKeys aan, waarmee je een hotel- of thuisslotsleutel in je Apple Wallet kunt plaatsen .

