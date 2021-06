Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou deze maand een nieuw besturingssysteem kunnen onthullen op de Worldwide Developers Conference.

Woensdag plaatstehet bedrijf Cupertino een vacature voor een senior iOS-ingenieur die aan Apple Music werkt. Zoals voor het eerst opgemerkt door Javier Lacort , bevatte de lijst twee vermeldingen van homeOS, vermoedelijk een nog aan te kondigen besturingssysteem. Apple heeft homeOS sindsdien uit de lijst verwijderd en vervangen door HomePod. Dit is wat de volledige passage oorspronkelijk zei:

"Je gaat aan de slag met systeemingenieurs bij Apple, leert de interne werking van iOS, watchOS, tvOS en homeOS en optimaliseert je code voor prestaties op een manier die alleen Apple kan. Kom bij ons team en maak een echt verschil voor muziek geliefden over de hele wereld", aldus MacRumors. Later verklaarde het: "Het ‌Apple Music‌ Frameworks-team is eigenaar van de technologie-stack die de systeemgeïntegreerde ‌Apple Music‌-ervaring mogelijk maakt op al onze mobiele platforms: iOS, watchOS en homeOS."

Er valt hier veel uit te pakken. Ten eerste is het mogelijk dat Apple homeOS op WWDC 2021 zou kunnen aankondigen als een nieuw besturingssysteem voor smart home-apparaten. Maar zoals 9to5Mac opmerkte, hebben de slimme luidsprekers van Apple, de HomePod en HomePod mini, beide een variant van tvOS, het besturingssysteem dat ook werd gebruikt om de nieuwere Apple TV-settopboxen van stroom te voorzien. Misschien hebben de luidsprekers hun eigen besturingssysteem.

De ontwikkelaarsconferentie van Apple begint volgende week. Er wordt ook verwacht dat het updates aankondigt voor zijn andere besturingssystemen, waaronder iOS 15 en MacOS 12, dus een homeOS-aankondiging zou geen complete schok zijn.

Zie onze gids voor meer WWDC 2021-geruchten.

Geschreven door Maggie Tillman.