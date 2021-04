Apple overweegt Apple TV-box met luidspreker en camera, Echo Show-achtige smart display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zou een draai kunnen geven aan de Apple TV , die een luidspreker en cameras biedt, waardoor het een alles-in-één apparaat is om op een tv aan te sluiten. Het bedrijf zou ook overwegen om de HomePod samen te voegen met een iPad-display om de Amazon Echo Show te evenaren.

Apples bekendheid in huizen is nogal gedempt: hoewel het de tabletmarkt domineert met de iPhone en een groot deel van de smartphonemarkt heeft met de iPhone, als het gaat om thuisapparaten - Apple TV en HomePod , is het bedrijf dat niet geweest geslaagd.

Bronnen die met Bloomberg praten - vaak betrouwbaar voor toekomstige Apple-plannen - suggereren dat Apple een aantal opties overweegt om het tekort in dit segment aan te pakken.

De eerste is een opgefrist Apple TV-apparaat dat een luidspreker integreert en een camera voor FaceTime heeft. Het ontbreken van een scherm voor dit apparaat zou erop wijzen dat het de bedoeling is dat je het op een bestaande tv moet aansluiten, met de voordelen van connectiviteit, streaming via het Apple-platform, verbeterde geluidskwaliteit en videogesprekken.

Het klinkt een beetje als de Roku Streambar , een apparaat dat streamingdiensten aanbiedt via een compacte soundbar, ontworpen om het aanbod van je tv een boost te geven vanuit één box.

De camera roept echter meer vragen dan antwoorden op als het gaat om implementatie, hoewel tv-luidsprekers vaak adviseren om ze op dezelfde hoogte te plaatsen als je oren - waardoor de camera ook voor FaceTime op de juiste hoogte kan worden geplaatst.

Het voordeel dat het zou hebben, zou zijn om gebruik te maken van een populaire Apple-service - FaceTime - terwijl Apple TV in de strijd wordt gebracht om alle tv-streamingdiensten te leveren en gebruikers weg te lokken van Roku of Fire TV.

Het tweede apparaat waar we eerder van hebben gehoord, een scherm op een HomePod plaatsen om Apples versie van de Echo Show te maken.

Bloomberg zegt dat het een robotarm zal hebben, zodat de iPad je door de kamer kan volgen, op dezelfde manier als de nieuwste Echo Show 10 . Nogmaals, dit zou ideaal zijn voor FaceTime en Apple een thuisapparaat geven dat meer doet dan alleen muziek afspelen.

Er is geen bevestiging dat een van deze apparaten op de markt zal komen en Apple staat hier voor een aantal uitdagingen. Google en Amazon domineren deze ruimte met betaalbare apparaten, brede interoperabiliteit met apparaten en services van derden, terwijl het trackrecord van Apple in dit opzicht niet zo sterk is geweest.

