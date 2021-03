Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Apple HomePod mini slimme luidspreker heeft een temperatuur- en vochtigheidssensor in de behuizing, hoewel gebruikers tot nu toe de voordelen van het verborgen onderdeel niet hebben kunnen ervaren.

Dat is volgens een nieuw rapport van Bloomberg , met de vondst bevestigd in een demontage door iFixit, waarin staat dat de voorheen geheime sensor uit de buurt van de andere interne componenten van de luidspreker is geplaatst om de externe temperatuur effectief te meten.

De exacte sensor wordt geïdentificeerd als een 1,5 mm x 1,5 mm HDC2010 digitale vochtigheids- en temperatuursensor van Texas Instruments, waarbij Apple naar verluidt het gebruik ervan intern bespreekt. Men denkt dat het uiteindelijk kan worden gebruikt om informatie te verstrekken voor andere apparaten in het slimme huis, zoals thermostaten of ventilatoren.

In theorie zou het in staat kunnen zijn om informatie over de kamertemperatuur door te geven aan een ander apparaat en het dienovereenkomstig te laten aanpassen. Aangezien de HomePod mini een van de weinige hub-apparaten is die ook ondersteuning biedt voor Thread , zouden deze integraties met andere slimme apparaten voor thuisgebruik in het HomeKit-ecosysteem ook veiliger, sneller en efficiënter moeten zijn dan sommige alternatieven.

Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat we zon sensor in een smart home-apparaat hebben gezien. Amazons tweede generatie Echo Plus had er een, net als de nieuwere vierde generatie Echo Dot, die beide kunnen worden gebruikt om Alexa Routines te activeren. De Google Nest Hub - vorige week aangekondigd - meet ook de kamertemperatuur terwijl een gebruiker slaapt.

De meest relevante vraag zou dus betrekking hebben op het moment waarop Apple van plan is de temperatuursensor aan te zetten.

Met dat in gedachten is het echter de moeite waard om erop te wijzen dat het niet helemaal ongebruikelijk is om chips en andere hardwarebits in apparaten te zien die vervolgens nooit worden gebruikt. Sonos heeft bijvoorbeeld twee microfoons opgenomen in zijn Play Five-luidspreker uit 2015 die nooit zijn vastgemaakt.

Het is er zeker een om in de gaten te houden, hoe dan ook, en iets dat Apple ergens in 2021 kan uitbreiden.

HomeKit en HomePod waren de olifant in de kamer tijdens recente Apple-keynotes, maar nu de originele HomePod officieel is stopgezet , is de Cupertino-gigant misschien klaar om te profiteren van de nieuwe start.

Geschreven door Conor Allison.