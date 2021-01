Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft iOS 14.4 uitgerold met een bijbehorende update voor zijn HomePod mini , waardoor de ultra-wideband (UWB) overdrachtsfunctie het mogelijk maakt om met U1 uitgeruste iPhones gemakkelijk muziek, oproepen en podcasts tussen de twee door te geven.

De ultrabreedband-overdrachtsfunctie werd aangekondigd naast de HomePod mini, waarbij Apple een release van eind 2020 promoot. Hoewel het in Cupertino gevestigde bedrijf dat beoogde tijdsbestek miste, maakt het nu zijn belofte waar.

Standaard installeert de HomePod mini automatisch nieuwe software-updates, maar u kunt controleren of er updates zijn in de Home-app.

De HomePod en de HomePod mini kunnen allebei al muziek overbrengen, maar de miniluidspreker is voorzien van een U1 ultrabreedbandchip die het gemakkelijker maakt om inhoud van een iPhone 12 of iPhone 11 over te zetten. De toegevoegde U1-mogelijkheden introduceren ook visuele en haptische feedback en bied de mogelijkheid om luistersuggesties te tonen wanneer uw telefoon zich in de buurt van de luidspreker bevindt.

De verbeterde U1-functionaliteit geeft ook mediabediening op uw iPhone weer zonder dat u deze eerst hoeft te ontgrendelen.

Je hebt een HomePod mini met de nieuwste software en een met U1 uitgeruste iPhone nodig, zoals iPhone 11 of iPhone 12 met iOS 14.4 om de ultrabreedband-overdrachtsfunctie van Apple te gebruiken. Houd er rekening mee dat de HomePod de vereiste U1-chip mist.

Geschreven door Maggie Tillman.