Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft iOS 14.1 uitgebracht voor de iPhone en voor de HomePod. Deze software-updates bieden nieuwe functies en verbeteringen. Ze kunnen gratis via de ether worden gedownload voor alle in aanmerking komende apparaten.

De grootste verandering is Intercom, aangekondigd tijdens Apples oktoberevenement . Het is nu beschikbaar voor alle HomePod-modellen. Met Intercom kunt u real-time audioberichten van de ene HomePod naar de andere sturen, als ze zich in hetzelfde huis bevinden. Om uw HomePod bij te werken naar iOS 14.1 , gaat u naar de Home-app op uw iOS-apparaat: Tik op het huispictogram> tik op Home-instellingen> tik op Software-update> Tik op Update (alles).

Uiteindelijk kun je de intercomfunctie van HomePod gebruiken met je iOS-apparaten, inclusief iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch en CarPlay, via iCloud Family, zodat je overal een bericht kunt opnemen en doorsturen.

Als HomePod-gebruiker kunt u nu ook kaartsuggesties krijgen wanneer u Siri naar een specifieke locatie vraagt, en u kunt via Handoff zoekresultaten van HomePod op uw iPhone openen. Apple heeft ook de timer- en alarmfunctie op de HomePod bijgewerkt, zodat je de instellingen voor al je HomePods kunt wijzigen met Siri. U kunt zelfs een nummer van Apple Music instellen als uw alarm.

Eindelijk, met iOS 14 en HomePod Software 14.1, laat Apple je je standaardmuziek, podcasts en audioboek-apps wijzigen.

Hier is de volledige lijst met wijzigingen in de release-opmerkingen van Apple:

HomePod mini Stel uw Apple ID, Apple Music, Siri en Wi-Fi-instellingen in en zet deze automatisch over naar HomePod mini.

Siri Siri-suggesties verschijnen in Kaarten wanneer u HomePod om informatie over een locatie vraagt. Webzoekopdrachten naar HomePod kunnen van HomePod naar uw iPhone worden verzonden. Siri kan nu alarmen, timers en media op HomePod-luidsprekers stoppen. Ondersteuning voor spraakherkenning voor podcasts voor meerdere gebruikers in huis.

Intercom Vraag HomePod om aankondigingen te doen aan andere HomePod-luidsprekers in uw hele huis. Intercom naar alle HomePod-luidsprekers. Intercom met een HomePod in een specifieke kamer of zone.

Andere: Voeg muziek toe aan uw alarmen en word wakker met uw persoonlijke nummer, afspeellijst of radiostation van Apple Music. Lost een probleem op waarbij stereoparen soms niet synchroon spelen. Verbetert de betrouwbaarheid bij gebruik van Siri om meerdere luidsprekers te bedienen. Optimaliseert de prestaties van Siri.



Als je meer wilt weten over iOS 14 en HomePod, bekijk dan onze handleidingen:

Geschreven door Maggie Tillman.