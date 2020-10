Dolby Atmos HomePod-ondersteuning binnenkort beschikbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos ondersteuning komt naar de originele Apple HomePod in de komende weken volgens Apple via een software-update.

De nieuwe functie werd bevestigd op hetzelfde moment dat het bedrijf een nieuwere kleinere HomePod mini aankondigde, die zal profiteren van het vermogen van de grotere spreker om een virtueel geluidsbeeld te creëren.

Gebruikers die hun HomePod op de Apple TV aansluiten , kunnen profiteren van de nieuwe functie, die op alle Dolby Atmos-inhoud "Home theater met Apple TV 4K" wordt genoemd.

Momenteel kunnen gebruikers alleen een stereo-, virtuele 5.1- of virtuele 7.1-geluidservaring creëren, maar de nieuwe update voegt virtuele Dolby Atmos-ondersteuning toe aan de mix.

En gebruikers hebben maar één HomePod nodig, hoewel Apple heeft bevestigd dat het hebben van twee HomePod-luidsprekers die als stereopaar zijn aangesloten, zorgt voor een betere, meer meeslepende ervaring.

De originele HomePod zal ook profiteren van een aantal nieuwe softwarefuncties die zijn aangekondigd voor de HomePod mini, waaronder de nieuwe Apple Intercom-functie waarmee gebruikers via de HomePod kunnen praten via het Apple Announce-systeem voor iOS om schreeuwen te voorkomen. hun stem dat het eten op tafel ligt.

Helaas komt de nieuwe Dolby Atmos-functie niet naar de nieuw aangekondigde HomePod mini.

Gebruikers kunnen nog steeds twee HomePod-miniluidsprekers koppelen om een stereopaar te maken, maar de nieuwe luidspreker is niet krachtig genoeg om de virtuele geluidsfase voor films te creëren of om Dolby Atmos-ondersteuning te bieden.

De nieuwe HomePod mini zal echter worden geleverd met een nieuwe functie die gebruikmaakt van de U1-chip van Apple om een meer naadloze overdracht mogelijk te maken tussen door U1 ondersteunde iPhones (iPhone 11 Pro en hoger) en de luidspreker.

De nieuwe HomePod mini kan vanaf vrijdag 6 november worden gereserveerd en kost $ 99 in de VS en £ 99 in het VK. De verzending begint in de week van 16 november.

